09:29, 21 май 2026

Постпред России при ООН заявил о полном зашедшем в тупик переговорном процессе по Украине. Военный корреспондент Юрий Котенок в комментарии телеканалу Царьград подтвердил эту оценку и указал на угрозу более масштабного конфликта — уже с участием объединённой Европы.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в полный тупик. По его словам, Москва готова рассматривать исключительно такой вариант мирного соглашения, который предусматривает отвод украинских вооружённых сил из Донбасса. До достижения этого условия российская сторона намерена продолжать военную операцию.

Военный корреспондент Юрий Котенок в разговоре с Царьградом согласился с такой оценкой ситуации. По его мнению, причина переговорного тупика состоит в том, что ни руководство Украины, ни поддерживающие его европейские политики реально не заинтересованы в прекращении боевых действий. Для Владимира Зеленского продолжение конфликта, по словам Котенка, является инструментом удержания власти и освоения западной финансовой помощи. Для европейских спонсоров — способом оказывать давление на Россию, и ради этой цели они готовы выделять средства вне зависимости от того, как они расходуются украинской стороной. Соединённые Штаты также не рассматриваются как потенциальный посредник: Котенок охарактеризовал Вашингтон как государство, продолжающее поставлять вооружения, передавать разведывательные данные и вводить санкции против партнёров России.

— Задача поставлена на слом России, нанесение ей поражения. А Украина надеется, что поддержка Запада позволит ей осуществить эту цель и при этом удержаться на плаву, — заявил военкор.

Однако, по словам Котенка, ситуация вокруг украинского конфликта — лишь часть общей картины. Куда большую озабоченность у него вызывает военная активность европейских стран. Журналист полагает, что в горизонте ближайшего года Европа может перейти к прямому участию в боевых действиях против России на различных направлениях, выходящих за пределы украинского театра.

— Через год объединённая Европа анонсирует ведение боевых действий с Россией на различных участках. Поэтому нам предстоят тяжёлые времена. Это времена пертурбаций, хаоса, кризиса, военных действий. Мы уже вступили в этот затяжной период, — заявил эксперт.

Европейские официальные лица действительно неоднократно высказывались о возможном столкновении с Россией. Чаще всего в этом контексте упоминается 2030 год. Страны Евросоюза в настоящее время наращивают оборонные расходы и увеличивают численность вооружённых сил. Официальная позиция европейских правительств сводится к тому, что речь идёт об оборонительных мерах на случай возможной агрессии со стороны Москвы.

Военный аналитик Алексей Леонков, в свою очередь, допускает сценарий, при котором Россия будет вынуждена нанести удар по одной из европейских стран. В качестве аргумента он приводит наращивание производства беспилотников в странах ЕС и предоставление воздушного пространства для полётов украинских дронов. По его оценке, если этот процесс не будет остановлен, российские системы противовоздушной обороны в какой-то момент окажутся перегружены. Котенок также указывает, что участие европейских государств в производстве и транзите беспилотников формально делает их военными объектами, однако Москва пока воздерживается от прямого ответа, стремясь не допустить одновременного столкновения с Украиной и НАТО.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2