"Арктическая ночь" или "Новые ресурсы": Аналитик проанализировал переговоры Си с Трампом и Путиным в контексте войны на Украине

09:34, 21 май 2026

Аналитик Алексей Кущ объяснил логику недавних встреч Трампа с Си Цзиньпином и Си Цзиньпина с Путиным — и что эти переговоры означают для урегулирования конфликта на Украине.

Накануне состоялась серия ключевых международных переговоров с участием лидеров России, Китая и США. Их итоги и возможные последствия для украинского конфликта прокомментировал аналитик Алексей Кущ.

С 13 по 15 мая в Пекине прошли переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Спустя несколько дней, 20 мая, завершилась двухдневная встреча Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным. Украинское урегулирование стало одним из ключевых контекстов, в которых аналитик Алексей Кущ рассмотрел оба раунда переговоров.

По его мнению, повестка встречи в Пекине не сводилась исключительно к теме противостояния Киева и Москвы, однако украинский трек занял в ней существенное место. Кущ полагает, что одна из задач Трампа состояла в формировании задела для будущего политического позиционирования. По словам аналитика, американский президент выстраивает мирный трек как элемент собственного политического наследия. Если урегулирование окажется реальным, именно республиканский кандидат на выборах 2028 года, по этой логике, может возглавить переговорный процесс со стороны Вашингтона.

При этом Кущ указал на существенный нюанс: завершать конфликт до 2028 года Трампу политически невыгодно. Тем не менее ситуация вынуждает реагировать на складывающиеся обстоятельства. По оценке аналитика, Россия сейчас стоит перед стратегическим выбором. Первый вариант — фактически заморозить боевые действия, используя имеющиеся ресурсы в рамках прежних задач СВО. Второй — объявить о новых целях, мобилизовать под них дополнительные ресурсы и тем самым запустить виток эскалации.

Именно второй сценарий, по словам Куща, не входит в планы ни Вашингтона, ни Пекина. Исходя из этого, аналитик допускает, что одной из тем на переговорах Трампа с Си Цзиньпином могло быть согласование мер, способных удержать Россию от перехода к более интенсивной фазе войны.

По мнению Куща, задача американских переговорщиков по украинскому вопросу — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — состоит в том, чтобы добиться от российской стороны отказа от эскалационного сценария. Схожий сигнал Москве, по версии аналитика, направил и Пекин в ходе переговоров Си Цзиньпина с Путиным.

Кущ резюмирует: цель Уиткоффа и Кушнера — вернуть конфликт в формат ограниченных действий в рамках прежних целей. Это, по его словам, не означает движения к миру. Речь идёт скорее об удержании ситуации в управляемых рамках. Аналитик добавил, что о реакции российской стороны на полученные сигналы можно будет судить по событиям июня–июля.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2