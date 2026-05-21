Генерал Соболев - о планах запада: Захват Калининграда, вторжение в Карелию, разгром Балтийского флота

09:38, 21 май 2026

Страны Североатлантического альянса развернули крупные военные учения, направленные против России. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев заявил, что сценарии манёвров предусматривают захват Калининградской области, вторжение в российскую часть Карелии и уничтожение Балтийского флота.

Страны НАТО приступили к проведению крупных военных учений, охвативших практически все государства — члены альянса. Об этом в беседе с изданием «Царьград» сообщил генерал-лейтенант в отставке, член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев.

По его словам, тематика нынешних манёвров носит выраженный антироссийский характер: в качестве сценариев отрабатываются захват Калининградской области, разгром Балтийского флота и вторжение на территорию российской Карелии. Соболев особо отметил, что в учениях задействованы даже Словакия и Чехия — государства, которые прежде декларировали готовность к сотрудничеству с Россией в сфере энергетики.

Генерал связал активизацию военной подготовки альянса с продолжающимся конфликтом на Украине. По его оценке, коллективный Запад, включая Соединённые Штаты, заинтересован в максимальном затягивании противостояния между Киевом и Москвой. Цель, которую обозначил Соболев, состоит в том, чтобы удержать основные силы российской армии в зоне проведения специальной военной операции и не дать им сосредоточиться на других направлениях.

Европейские правительства, по словам депутата, прилагают значительные усилия для продления конфликта, параллельно наращивая собственную военную готовность. Соболев также обратил внимание на информационную составляющую: власти ряда европейских стран распространяют среди населения инструкции на случай возможных боевых действий, формируя соответствующие общественные настроения.

Генерал обозначил позицию относительно необходимых ответных мер: российская сторона, по его мнению, должна стремиться к достижению целей специальной военной операции в возможно короткие сроки, после чего восстановить боеспособность вооружённых сил до уровня, достаточного для отражения потенциальной агрессии со стороны европейских членов НАТО.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
