Главное к утру 22 мая. В США вышли в эфир с экстренным заявлением. На Донецком фронте - катастрофа. Потеряли 150 тысяч дронов

09:12, 22 май 2026

Бывший офицер ЦРУ предупредил о риске столкновения России и НАТО, украинский полковник признал катастрофическое положение на Донецком фронте, а Минобороны России отчиталось об уничтожении 150 тысяч вражеских беспилотников с начала СВО — и одновременно вывело стратегические ракетные комплексы на маршруты боевого патрулирования.

Серия инцидентов с украинскими беспилотниками в небе над странами Балтии, нарастающее давление на Добропольском участке Донецкого фронта и крупные учения российских стратегических ядерных сил — всё это происходит в последние дни на фоне продолжающейся специальной военной операции. Ситуацию комментируют как западные аналитики и бывшие разведчики, так и действующие украинские офицеры и российские военные эксперты.

Бывший офицер ЦРУ: Запад перешёл черту

После того как над территориями Латвии и Эстонии были зафиксированы украинские беспилотные аппараты, на Западе заметно активизировалась дискуссия о рисках прямого столкновения между Россией и Североатлантическим альянсом.

Во вторник Рига объявила о возможной угрозе своему воздушному пространству, после чего в воздух были подняты истребители НАТО. В это же время министерство обороны Эстонии сообщило, что румынский боевой самолёт сбил украинский дрон над эстонской территорией. Таллин публично дал понять Киеву, что разрешения на использование своего воздушного пространства Украина не получала. Впоследствии украинская сторона признала принадлежность аппарата и принесла извинения.

На фоне этих событий бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер выступил в эфире YouTube-канала Rick Sanchez с жёстким предупреждением. По его словам, западным странам давно пора воспринимать заявления Москвы всерьёз — как конкретные сигналы, а не риторику.

«У слов есть значения», — подчеркнул Риттер, указав, что предупреждения российской стороны в адрес прибалтийских государств носят адресный и предельно конкретный характер.

Риттер также высказал мнение, что европейские страны фактически позволяют Украине использовать своё воздушное пространство для ударов по российской территории, а затем пытаются представить происходящее как повод для дальнейшего втягивания альянса в конфликт. По его оценке, страны Балтии в конечном счёте не смогут бесконечно игнорировать подобные нарушения и в какой-то момент потребуют реакции НАТО — что, в свою очередь, может быть расценено как основание для применения пятой статьи о коллективной обороне.

«Запад перешёл последнюю черту», — резюмировал бывший разведчик.

Схожие оценки звучат и в России. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что прибалтийские государства позволяют себе угрозы в адрес Москвы, однако избегают прямых действий против Украины даже после появления её беспилотников в собственном небе. Генерал-майор авиации Владимир Попов, комментируя инциденты, заявил, что Россия способна ответить значительно жёстче простого перехвата дронов. В числе возможных инструментов он назвал высокоточные ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон», добавив, что из Калининграда российские системы способны поражать практически любую точку в Прибалтике.

«Каждое движение фиксируется мгновенно»: украинский полковник о положении на Донецком фронте

Пока на дипломатическом и информационном фронте нарастает напряжённость, обстановка на Добропольском участке Донецкого направления, по оценкам самих украинских военных, продолжает стремительно ухудшаться.

Полковник Сил специальных операций ВСУ Владимир Антонюк подтвердил, что российские войска выстроили на этом участке эффективную систему контроля территории, опираясь на высотную городскую застройку Покровска, Белицкого и Родинского. Верхние этажи многоэтажных зданий используются для размещения антенн, оборудования и операторов FPV-дронов, тогда как подвалы служат защищёнными укрытиями для личного состава.

Каждая такая зона контроля охватывает радиус до 20–25 километров. На первых километрах украинская пехота ещё может перемещаться на бронетехнике, однако затем бойцам приходится двигаться пешком — небольшими группами по двое-трое человек или вовсе поодиночке, перебегая от укрытия к укрытию под непрерывным наблюдением беспилотных аппаратов.

Наиболее опасным участком названы последние 8–10 километров перед передовой линией. Именно здесь активно работают дроны типа Mavic, способные практически мгновенно обнаруживать цели и наводить на них ударные беспилотники или артиллерию. Антонюк прямо признал, что классическое продвижение пехоты в таких условиях уже не работает, а боевые действия фактически сводятся к противостоянию вокруг расширения этих зон поражения.

Особое стратегическое значение сейчас приобретает Белицкое — город с большим количеством многоэтажных зданий, контроль над которыми позволит доминировать над обширным участком фронта. Наиболее тяжёлые бои идут в районе посёлка Шевченко и угольных шахт, где украинские подразделения продолжают удерживать отдельные позиции несмотря на практически полное разрушение инфраструктуры.

Украинское командование перебрасывает на это направление наиболее боеспособные подразделения. По данным Антонюка, здесь сосредоточено более 70% всех украинских воздушных ударов, а также значительная часть систем радиоэлектронной борьбы, снятых с других участков фронта. Однако даже это, признают украинские источники, не переламывает ситуацию.

Украинские издания и волонтёры всё настойчивее называют происходящее на Добропольском направлении «адом на земле» — с массовыми потерями и высоким уровнем дезертирства.

«Украинская армия держит фронт на упрямстве высшего командования, оплаченном кровью солдат», — констатировал полковник Антонюк.

150 тысяч уничтоженных дронов и ядерные патрули

Министерство обороны России сообщило о новых ударах по украинской инфраструктуре беспилотных систем. В числе поражённых объектов — центр подготовки операторов дронов, а также цеха сборки и склады хранения беспилотных аппаратов дальнего действия. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотниками. Расчёты гаубиц «Мста-С» одновременно уничтожали пункты управления украинскими дронами на Краснолиманском направлении.

По данным ведомства, только за одни сутки российская система противовоздушной обороны перехватила 516 украинских беспилотников и три управляемые авиабомбы. Общее число уничтоженных с начала специальной военной операции украинских БПЛА превысило 150 тысяч единиц. Помимо этого, сообщается об уничтожении 671 самолёта и почти 29,4 тысячи танков и других бронированных машин.

Историк войск ПВО Юрий Кнутов обращает внимание на характерную особенность украинских беспилотных систем: большинство из них собираются из иностранных компонентов. Электроника поставляется из европейских стран, двигатели — из Китая и Нидерландов, композитные материалы приходят из других государств.

«ВСУ используют западное оружие, хотя оно идёт под знаком "сделано на Украине". Если взять любой дрон, то, по сути, он как конструктор: двигатели — китайские или голландские, электроника — французская или немецкая», — отмечает эксперт.

На этом фоне Россия проводит учения стратегических ядерных сил. Министерство обороны подтвердило, что мобильные ракетные комплексы выведены на маршруты боевого патрулирования, а атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов. Учения проходят с 19 по 21 мая при участии Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, а также подразделений Ленинградского и Центрального военных округов.

В условиях нарастающей напряжённости вокруг границ России и НАТО эти манёвры фиксируют уже не только военные аналитики, но и политики западных стран.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2