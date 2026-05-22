Путин решил не церемониться. Ядерные ракеты полетели по целям. А ведь предупреждали

09:19, 22 май 2026

С 19 по 21 мая Россия провела крупные стратегические учения с участием более 64 тысяч военных, реальными пусками межконтинентальных баллистических ракет и гиперзвуковых комплексов. Белоруссия впервые приняла полноценное участие в ядерном сценарии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал манёвры предупреждением для Европы и НАТО.

С 19 по 21 мая Россия провела крупномасштабные учения стратегических ядерных сил. В манёврах были задействованы более 64 тысяч военнослужащих, свыше 200 пусковых установок, более 140 единиц авиационной техники, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Подобного по масштабу и публичности показа возможностей ядерной триады Россия в новейшей истории ещё не проводила. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе учений состоялись реальные пуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», морских ракет «Синева», а также гиперзвуковых комплексов «Циркон» и «Кинжал». Речь шла не об условных отметках на штабных картах, а о фактическом применении вооружений.

С космодрома «Плесецк» был выполнен пуск «Ярса» по полигону «Кура» на Камчатке. Одновременно из акватории Баренцева моря фрегат и атомная подводная лодка произвели пуски «Циркона» и «Синевы». По официальным данным, все цели были успешно поражены, а технические характеристики ракетных комплексов подтверждены в полном объёме.

Отдельного внимания заслуживает участие Белоруссии. В рамках учений расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» выдвигались в заданные районы в условиях скрытности и отрабатывали подготовку к пускам. Белорусские военные впервые в такой степени были включены в ядерный сценарий: в программу учений вошёл практический запуск баллистической ракеты с полигона «Капустин Яр».

Москва не скрывала, кому адресованы эти манёвры. Дмитрий Песков прямо заявил, что совместные учения России и Белоруссии представляют собой предупреждение для Европы и НАТО. Официальным основанием названа нарастающая угроза со стороны западных стран.

Контекстом для этих действий послужила информация, появившаяся в конце апреля: Франция и Польша договорились о проведении совместных ядерных учений на восточном фланге альянса. Согласно опубликованным сведениям, польские истребители F-16 должны были осуществлять разведку и целеуказание, тогда как французские Rafale B — имитировать применение ядерных ракет ASMP по объектам в районе Санкт-Петербурга и Калининграда. В Москве расценили подобный сценарий как провокацию и отреагировали не дипломатическими заявлениями, а демонстративной военной активностью.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупреждал, что Москва будет принимать во внимание наращивание ядерного потенциала НАТО. По его словам, риски прямого столкновения между Россией и альянсом продолжают возрастать, а последствия подобной конфронтации могут носить катастрофический характер.

На этом фоне прошедшие учения воспринимаются не только как проверка боеготовности, но и как одновременный политический и военный сигнал. Российская сторона продемонстрировала, что все компоненты ядерной триады — ракетные комплексы наземного базирования, подводные лодки и авиация — прошли модернизацию и находятся в состоянии готовности.

Российская военная доктрина допускает не только ответные, но и упреждающие действия в случае возникновения реальной угрозы безопасности государства. Именно с этим наблюдатели связывают особое внимание, которое западные страны уделили нынешним пускам.

Ситуация переходит в политическую плоскость. НАТО предстоит определить меру и формат реакции на проведённую демонстрацию возможностей. Украине — учитывать белорусский фактор в оценке угроз. Европейским столицам — соизмерять собственную риторику с военными сигналами, которые поступают из Москвы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
