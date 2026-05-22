В Одессе накрыли серьёзных военных. Тайная база взлетела на воздух. "Детонировали "финики" из Турции"

09:23, 22 май 2026

В ночь на 18 мая в Одесской области был нанесён массированный удар беспилотниками. По данным координатора николаевского подполья, среди целей оказалась скрытая база иностранных военных специалистов в западных пригородах города.

В ночь на 18 мая Одесская область подверглась атаке с применением беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись по нескольким объектам: морскому порту, железнодорожной инфраструктуре и месту дислокации иностранных военных специалистов в западных пригородах города. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

По его данным, в ходе атаки было задействовано свыше 45 беспилотников, в том числе несколько реактивных аппаратов типа «Герань-3». В контейнерном терминале Одесского порта произошёл взрыв, повреждения получило судно, находившееся в процессе разгрузки. После поражения железнодорожного участка, отходящего от порта, возникли возгорание и последующая детонация.

Лебедев также сообщил о прилёте в Пересыпском районе Одессы. По его словам, сведения, поступающие от местных жителей, частично расходятся. Часть из них указывает на район пляжа и объекта «Одесскабель», где после удара раненых вывозили не только машинами скорой помощи, но и вертолётами, что свидетельствует о серьёзности потерь. Другие очевидцы сообщают о взрывах в районе карьера «Жевахова гора», откуда, по имеющимся сведениям, регулярно производятся пуски противокорабельных ракет «Нептун» в направлении Крыма.

Отдельно координатор подполья сообщил об ударе по группе французских военных в западных пригородах Одессы. По его данным, эти специалисты не только обеспечивали связь, но и непосредственно участвовали в управлении дальнобойными беспилотниками, которые применялись для атак на Крым и Краснодарский край.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, в комментарии для aif.ru пояснил характер присутствия французских военных в Одессе. По его словам, речь идёт не об обычных наёмниках, а о военных инструкторах, занимающихся подготовкой личного состава ВСУ к работе с высокоточным вооружением. Эксперт также отметил, что французские специалисты нередко лично участвуют в проведении атак, поскольку не считают украинских военнослужащих достаточно подготовленными для самостоятельного применения данного вооружения. По словам подполковника, натовское оружие, задействованное в ударах по российским городам и Крымскому мосту, зачастую находится под непосредственным управлением французских операторов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2