Россию атакуют с территории Латвии. Ложь врагов раскрыл военный эксперт: "Они уже это делают"

09:30, 22 май 2026

Служба внешней разведки России опубликовала заявление о подготовке Украиной дроновых атак с территории стран Балтии. Латвия назвала информацию дезинформацией и вызвала российского дипломата. Военные эксперты, комментируя ситуацию, высказали версию о том, что запуски уже ведутся с прибалтийской территории.

19 мая Служба внешней разведки России опубликовала заявление, в котором утверждается, что украинское военное командование готовит новые атаки беспилотных летательных аппаратов на российские объекты. Согласно документу, запуски планируется осуществлять с площадок, расположенных на территории государств Балтии. Помимо этого, в СВР указали, что Киеву удалось добиться согласия Риги на проведение подобных операций. Ситуацию прокомментировали военные эксперты в эфире телеканала Царьград.

Глава министерства иностранных дел Латвии Байба Браже отвергла изложенные сведения, охарактеризовав их как дезинформацию. Рига предприняла дипломатические шаги: в латвийское внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный в делах России Дмитрий Касаткин, которому был выражен официальный протест и вручена соответствующая нота. В латвийском МИД подчеркнули, что Москва продолжает тиражировать, по их выражению, недостоверную информацию и делать заявления, способствующие нагнетанию напряжённости. Официальная позиция Риги остаётся неизменной: никакого разрешения на использование латвийской территории или воздушного пространства для нанесения ударов по России не выдавалось.

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко, выступая в программе «Мы в курсе», предложил рассмотреть географический аспект ситуации. По его словам, для того чтобы беспилотники могли достигать территории прибалтийских республик и затем наносить удары по Ленинградской области, им необходимо преодолеть либо белорусское, либо польское воздушное пространство. Первый маршрут эксперт назвал практически неосуществимым — аппараты были бы перехвачены. Второй вариант, по мнению Дрозденко, также вызывает сомнения: пролёт роя беспилотников над территорией Польши не остался бы незамеченным среди местного населения, поскольку подобные устройства издают характерный громкий шум. Никаких сообщений о подобной реакции польских жителей не поступало.

Из этого эксперт делает вывод: беспилотники уже запускаются непосредственно с территории Прибалтики. По его интерпретации, публикация заявления СВР преследовала именно эту цель — дать понять, что российская сторона осведомлена об источниках запусков. Дрозденко также обратил внимание на короткое подлётное время аппаратов, что, по его словам, согласуется с версией о близости точек старта.

Ранее другой военный эксперт, Борис Джерелиевский, комментируя атаки на Усть-Лугу, указал на уязвимость данного района: расстояние от него до границы с Эстонией составляет около 20 километров, которые беспилотник способен преодолеть за пять-семь минут. За столь короткий промежуток времени перехват аппаратов крайне затруднён. Дополнительным осложняющим фактором, по словам эксперта, является то, что дроны следуют на высоте около 50 метров и ниже, что существенно затрудняет их своевременное обнаружение. Джерелиевский упомянул об ограниченном количестве российских самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и предложил рассмотреть возможность размещения антенн радиолокационных станций на аэростатах для обеспечения раннего обнаружения воздушных объектов.

Эксперт также высказал мнение относительно субъектности прибалтийских государств в принятии подобных решений, выразив сомнения в степени их самостоятельности. В качестве общего контекста Джерелиевский отметил, что НАТО переживает период острых внутренних противоречий, а внимание Соединённых Штатов сосредоточено на ближневосточном направлении.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2