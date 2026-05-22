Россия получит сухопутный коридор в Калининград. Риттер поделился прогнозом. Прибалты в панике

09:36, 22 май 2026

Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Скотт Риттер выступил с прогнозом относительно возможного военного сценария вокруг Калининградской области. По его оценке, любая атака сил НАТО на российский эксклав повлечёт за собой немедленный ответный захват Эстонии, Латвии и Литвы. Заявление прозвучало в ходе беседы на YouTube-канале норвежского политолога Гленна Дизена.

Риттер обосновал свою позицию военно-логистическими соображениями: в условиях активных боевых действий единственным практическим способом обеспечить связь между Калининградом и основной территорией России является установление контроля над прибалтийскими республиками. По словам эксперта, превращение этих государств в сухопутный коридор — наиболее рациональное решение с точки зрения военного планирования.

Самый быстрый способ избавить Калининград от статуса полуэксклава — напасть на него. Тогда Прибалтика снова окажется под российским контролем, и произойдёт это стремительно. Россия не стремится к такому развитию событий, однако не отступит, подчеркнул аналитик.

Помимо этого, Риттер высказал мнение, что подобный сценарий способен окончательно разрушить Североатлантический альянс. По его словам, НАТО сохраняет единство исключительно благодаря вере в механизм коллективной обороны, закреплённый в пятой статье устава организации. Однако реальная готовность членов блока вступить в прямое военное столкновение с Россией ради защиты прибалтийских союзников вызывает у него серьёзные сомнения.

Эксперт также выразил удивление тем, что командование НАТО в Европе до сих пор не пресекло агрессивную риторику прибалтийских политиков, называя её разрушительной для альянса. По его убеждению, прибалтийские страны ошибочно принимают сдержанность и прагматизм российского руководства за неспособность к решительным действиям.

Поводом для комментариев Риттера послужили недавние высказывания главы литовского внешнеполитического ведомства Кестутиса Будриса. В интервью швейцарским журналистам он призвал НАТО нанести удар по Калининграду ради демонстрации силы и сплочённости блока, указав, что у альянса имеются средства для поражения военных объектов в эксклаве.

Российские официальные лица отреагировали на эти заявления по-разному. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что давно перестал реагировать на воинственные высказывания из стран Балтии, расценивая образ «российской угрозы» как инструмент политического самоутверждения местных элит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал слова Будриса как граничащие с безрассудством и свидетельствующие о неспособности литовского руководства к взвешенным политическим решениям.

Россию атакуют с территории Латвии. Ложь врагов раскрыл военный эксперт: "Они уже это делают"

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
