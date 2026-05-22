Кадры – мощь. Путин "достал кувалду" после угроз НАТО Калининграду. 3-2-1 – пуск!

09:40, 22 май 2026

Министерство обороны России 19 мая объявило о начале военных учений с применением ядерных сил — на фоне заявления литовского министра иностранных дел Кестутиса Будриса о том, что страны НАТО должны быть готовы к военным действиям в Калининградской области.

Поводом для учений стало интервью Будриса швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung, в котором он заявил, что альянс обязан продемонстрировать способность действовать на территории российского эксклава. По словам министра, необходимо показать, что силы НАТО способны проникнуть в укреплённый российский анклав на Балтике.

Согласно официальному заявлению российского военного ведомства, учения проводятся в условиях «угрозы агрессии». К ним привлечены 64 000 военнослужащих. В ходе манёвров были выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Синева» с атомной подводной лодки, баллистической ракеты «Ярс» с космодрома «Плесецк», оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» с полигона «Капустин Яр», а также авиационных ракет «Кинжал» с самолётов МиГ-31К и крылатых ракет с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Параллельно, по данным британского издания Daily Express, Белоруссия вблизи границ НАТО провела учебные пуски ядерных ракетных комплексов «Искандер-М». Издание отметило, что подобное оружие потенциально охватывает территории государств — членов альянса, в том числе Литвы и Латвии.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что стратегические ядерные силы страны находятся в постоянной боевой готовности, а в случае возникновения угроз последует незамедлительный ответ. Российская сторона расценивает любые военные действия против Калининградской области как объявление войны и оставляет за собой право на применение всех доступных средств, включая стратегическое ядерное оружие.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2