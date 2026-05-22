Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Вот зачем Трамп вывез военных из Германии. Ничего хорошего для России

Вот зачем Трамп вывез военных из Германии. Ничего хорошего для России

09:46, 22 май 2026

Президент США Дональд Трамп заявил об увеличении американского воинского контингента в Польше на 5 тысяч человек. Решение принято на фоне победы на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого, которого публично поддерживал Трамп.

Президент США Дональд Трамп объявил об отправке дополнительных 5 тысяч американских военнослужащих в Польшу. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social в связи с победой на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого.

Трамп напрямую связал это решение с итогами польских выборов и своими отношениями с новоизбранным президентом страны, которого он, по собственным словам, с гордостью поддержал. Президентская канцелярия Польши со своей стороны подтвердила: оба лидера обозначили прочность и стратегическую значимость польско-американского союза.

Решение об усилении присутствия США в Польше было принято в контексте более широких изменений в расстановке американских сил в Европе. Ещё в начале мая Трамп и польское руководство обсуждали вопросы размещения американских войск на континенте. Практически одновременно Пентагон принял решение о выводе 5 тысяч военных из Германии. Главный представитель военного ведомства Шон Парнелл пояснил, что это стало следствием детального анализа дислокации американских сил по всей Европе. Помимо этого, в текущем году планируется отменить решение администрации Байдена о развёртывании в Германии батальона с дальнобойными ракетными системами. Трамп ранее также анонсировал более существенное сокращение контингента в этой стране — полный вывод войск предполагается осуществить в течение шести–двенадцати месяцев.

На данный момент в Польше на ротационной основе находятся свыше 10 тысяч американских военнослужащих. В начале мая вице-премьер и министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности Варшавы принять дополнительные силы союзника, расценивая это как укрепление восточного фланга НАТО.

Ранее, 14 мая, со ссылкой на источники в Пентагоне появилась информация о возможной отмене переброски более 4 тысяч американских солдат и техники в Польшу. По данным издания Politico, это решение принял лично глава ведомства Пит Хегсет. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что речь идёт исключительно об отсрочке плановой ротации, а не о сокращении численности личного состава.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Кадры – мощь. Путин "достал кувалду" после угроз НАТО Калининграду. 3-2-1 – пуск!

Читайте также:

Кадры – мощь. Путин "достал кувалду" после угроз НАТО Калининграду. 3-2-1 – пуск!
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Трамп пошёл на попятную: Вместо ультиматума и ядерной войны – перемирие на две недели
Россия/мир
Трамп пошёл на попятную: Вместо ультиматума и ядерной войны – перемирие на две недели
«Я сделаю это»: Трамп заявил, что может снять санкции США с России в случае победы на выборах президента
Россия/мир
«Я сделаю это»: Трамп заявил, что может снять санкции США с России в случае победы на выборах президента
«Прямой намек»: России не важно, кто станет следующим президентом США — вот что американцы услышали в речи Путина
Россия/мир
«Прямой намек»: России не важно, кто станет следующим президентом США — вот что американцы услышали в речи Путина
Трамп нервно отреагировал на слова Путина об испытаниях «Буревестника» и снова напомнил про субмарину США у берегов России
Россия/мир
Трамп нервно отреагировал на слова Путина об испытаниях «Буревестника» и снова напомнил про субмарину США у берегов России


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен