Вот зачем Трамп вывез военных из Германии. Ничего хорошего для России

09:46, 22 май 2026

Президент США Дональд Трамп объявил об отправке дополнительных 5 тысяч американских военнослужащих в Польшу. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social в связи с победой на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого.

Трамп напрямую связал это решение с итогами польских выборов и своими отношениями с новоизбранным президентом страны, которого он, по собственным словам, с гордостью поддержал. Президентская канцелярия Польши со своей стороны подтвердила: оба лидера обозначили прочность и стратегическую значимость польско-американского союза.

Решение об усилении присутствия США в Польше было принято в контексте более широких изменений в расстановке американских сил в Европе. Ещё в начале мая Трамп и польское руководство обсуждали вопросы размещения американских войск на континенте. Практически одновременно Пентагон принял решение о выводе 5 тысяч военных из Германии. Главный представитель военного ведомства Шон Парнелл пояснил, что это стало следствием детального анализа дислокации американских сил по всей Европе. Помимо этого, в текущем году планируется отменить решение администрации Байдена о развёртывании в Германии батальона с дальнобойными ракетными системами. Трамп ранее также анонсировал более существенное сокращение контингента в этой стране — полный вывод войск предполагается осуществить в течение шести–двенадцати месяцев.

На данный момент в Польше на ротационной основе находятся свыше 10 тысяч американских военнослужащих. В начале мая вице-премьер и министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности Варшавы принять дополнительные силы союзника, расценивая это как укрепление восточного фланга НАТО.

Ранее, 14 мая, со ссылкой на источники в Пентагоне появилась информация о возможной отмене переброски более 4 тысяч американских солдат и техники в Польшу. По данным издания Politico, это решение принял лично глава ведомства Пит Хегсет. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что речь идёт исключительно об отсрочке плановой ротации, а не о сокращении численности личного состава.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2