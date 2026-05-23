11:14, 23 май 2026

На нескольких направлениях спецоперации фиксируется активное продвижение российских войск. Параллельно украинская сторона нагнетает тревогу вокруг найденного дрона с фрагментами из обеднённого урана, в Лондоне военные НАТО отработали сценарии удара по России, а у границ Курской и Брянской областей замечена концентрация украинских подразделений. Сводку событий за 23 мая публикует Царьград.

На Изюмском направлении развернулись интенсивные встречные столкновения. Подразделения группировки «Запад» нанесли удар, оказавшийся неожиданным для противника: позиции украинских формирований южнее Боровской были оставлены под давлением наступающих, после чего российские бойцы вошли в Боровую и заняли западную часть Шийковки. По данным военного корреспондента Юрия Котенка, большая часть Боровой на данный момент находится под контролем российских подразделений.

Чтобы не допустить окончательного закрепления штурмовых групп, украинская сторона в срочном порядке перебросила в район дополнительные расчёты беспилотных летательных аппаратов. На Рубцовском участке противник сосредоточил резервы и предпринимает попытки контрударами создать угрозу окружения российских сил, действующих в районе Святогорского выступа. По оценке Котенка, дальнейший ход событий на этом направлении во многом определит наличие у сторон резервов, способных оперативно реагировать на меняющуюся обстановку.

На Сумском направлении подразделения группировки «Север» продолжают движение из района Корчаковки. Передовые части ведут бои за западные и северные окраины Новой Сечи, а также начали штурм северной части Иволжанского. Взятие этого населённого пункта, по словам Котенка, будет означать прорыв оборонительного рубежа, выстроенного севернее Сум. В Кондратовке российские военные закрепились в северной и восточной частях и ведут зачистку. На Краснопольском участке продолжается зачистка Запсёлья, а войска продвигаются в направлении Большой и Малой Рыбицы.

Из Одессы поступают сообщения иного рода. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев фиксирует, по его словам, показательное равнодушие городских властей к нуждам жителей. Среди населения распространились слухи о том, что Национальный университет «Одесская политехника» намерен отправить весь вспомогательный персонал в неоплачиваемый отпуск. При этом городская администрация выделила 2,2 миллиона гривен на инвентаризацию деревьев и кустарников. В Болграде ситуация осложняется: местная питьевая вода не прошла санитарную проверку и признана опасной для здоровья.

Отдельную волну информационного напряжения создала история с беспилотником, обнаруженным в Черниговской области. Украинские телеграм-каналы и тематические паблики активно распространяют версию о том, что дрон являлся «радиоактивным». По данным, которые приводит СБУ Украины, речь идёт о фрагментах ракеты Р-60, установленной на одной из «Гераней»: предполагается, что в поражающих элементах применялись компоненты из обеднённого урана.

Военный корреспондент Котенок поясняет: обеднённый уран не относится к ядерному оружию и не является средством массового заражения. В ракетах типа Р-60 этот материал используется исключительно из-за его высокой плотности, что повышает пробивную способность поражающих элементов. На опубликованных в сети кадрах фигурируют показания порядка 12 микрозивертов в час — значение выше природного фона, однако не представляющее серьёзной угрозы для здоровья. По мнению Котенка, вся информационная волна вокруг «радиоактивных Гераней» выглядит как целенаправленная попытка воздействовать на аудиторию через страх перед самим словом «радиация».

Пока на востоке Украины не прекращаются боевые столкновения, британские военные провели масштабные учения Arcade Strike на площадке заброшенной станции лондонского метро. Согласно материалам издания Independent, в ходе тренировок имитировались операции по нанесению «глубокого удара» по территории России — в ответ на вымышленный сценарий нападения Москвы на страны альянса. Персонал работал в круглосуточном режиме, координируя действия до 100 тысяч военнослужащих и 40 тысяч единиц техники. Отрабатывались в том числе способы применения средств радиоэлектронной борьбы для подавления российских коммуникаций и перехвата беспилотников.

Вместе с тем, по данным Bloomberg, сами военные признали ограниченную практическую ценность подобных учений. Причина — недостаточные темпы закупок необходимых технологий. По внутренним расчётам британской армии, в её распоряжении находится менее 15 процентов от необходимого числа беспилотных систем, а имеющиеся запасы истощатся менее чем за неделю реальных боевых действий. Военное командование также выразило обеспокоенность темпами перевооружения в целом: по прогнозам НАТО, «пик угрозы со стороны России» ожидается к 2030 году, однако армия рискует не успеть подготовиться в установленные сроки.

На фоне продолжающихся боёв в социальных сетях появились сообщения о сосредоточении украинских подразделений вблизи границы. Часть военных аналитиков заговорила о возможном повторном вторжении в Курскую область или попытке прорыва в Брянскую. Военный блогер Алексей Живов в комментарии для aif.ru оценил подобный сценарий как маловероятный. По его словам, прошлая операция в приграничных районах Курской области не дала результата и обернулась для украинской стороны значительными потерями. Живов указывает на выраженный кадровый дефицит в рядах ВСУ и добавляет, что в условиях повсеместного применения дронов попытки наступать лишены практического смысла. Аналитик допускает лишь кратковременные акции с целью создания информационного эффекта, но не полноценное наступление. При этом он подчеркнул, что российская сторона располагает достаточными силами для отражения любых действий противника на данных направлениях.

Автор: Семен Подгорный

