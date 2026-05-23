11:22, 23 май 2026

Украинские беспилотники атаковали профессиональный колледж в Старобельске в ЛНР. В момент удара в общежитии спали 86 детей. По последним данным, шестеро погибли, десятки получили ранения. Владимир Путин назвал произошедшее терактом и созвал совещание с членами Совета безопасности.

В ночь на пятницу украинские беспилотники нанесли удар по профессиональному колледжу в Старобельске — городе в Луганской Народной Республике. В момент атаки в здании общежития находились 86 учеников в возрасте от 14 до 18 лет. По данным, поступающим с места событий, шестеро из них погибли, около сорока получили ранения различной степени тяжести, судьба нескольких детей на момент публикации остаётся неизвестной. Разбор завалов продолжается. Об этом сообщают военные корреспонденты, работающие в зоне конфликта.

По имеющимся сведениям, атака проводилась в три последовательных волны. Гибель мирных жителей и разрушения зафиксированы на видео, которое распространилось в открытом доступе. Никаких военных объектов в непосредственной близости от поражённого общежития, по имеющимся данным, не располагалось.

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины заявил, что удар наносился по штабу подразделения «Рубикон», однако эта версия была сформулирована уже после того, как в открытом доступе появились фотографии и видеозаписи с пострадавшими детьми. Западные средства массовой информации произошедшее не осветили.

Владимир Путин расценил произошедшее как теракт и поручил Министерству обороны проработать варианты ответных действий. В 20:40 президент провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Политик Олег Царёв в своём комментарии указал, что западные правительства, по его оценке, несут долю ответственности за подобные инциденты, поскольку продолжают осуществлять военные поставки и препятствуют международным расследованиям.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале высказал предположение, что реакция российской стороны на этот раз не ограничится дипломатическими заявлениями, и помимо стратегических ударов с отложенным эффектом последуют акции с немедленными и необратимыми последствиями. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц также написал, что президент «приказал отомстить».

Телеведущий Артём Шейнин указал, что удар по гражданскому объекту укладывается в логику информационно-психологического воздействия, а не в логику военных задач:

«Именно поэтому всё более частые прилёты по жилым кварталам и гражданским объектам — не случайность».

Роль искусственного интеллекта и связь с Пентагоном

Военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на обстоятельства, которые предшествовали трагедии. Незадолго до удара генеральный директор американской технологической компании Palantir Алекс Карп посещал Киев, где сообщил, что разработки его компании в области искусственного интеллекта применяются украинской стороной для целеуказания. По имеющимся данным, стороны также обсуждали расширение сотрудничества.

Военный корреспондент Александр Харченко настаивает на том, что именно алгоритмы Palantir могли участвовать в выборе цели при ударе по Старобельску. При этом он подчёркивает: независимо от того, использовался ли при планировании атаки искусственный интеллект или нет, правовая и моральная ответственность остаётся за людьми — теми, кто вводил координаты, подписывал приказы и нажимал на кнопку. Военный корреспондент RT Мурад Газдиев сообщил, что помимо дальнобойных беспилотников в атаке применялось и более тяжёлое вооружение — предположительно ракета или авиабомба.

Примечательно, что именно в день удара по Старобельску Пентагон официально подтвердил одобрение продажи Украине пусковых установок для ракет Arrow. Одновременно с этим государственный секретарь США заявил, что американско-российские переговоры по украинскому урегулированию приостановлены.

Александр Коц также провёл параллель с событиями на Ближнем Востоке: ранее в ходе конфликта в регионе гибель 170 девочек в иранской школе была объяснена в том числе применением систем искусственного интеллекта, работавших на основании устаревших разведывательных данных. По мнению корреспондента, применение подобных технологий в зонах боевых действий сопряжено с системными рисками для мирного населения вне зависимости от того, кто является их оператором.

Близкий к офису президента Украины политтехнолог Петров допустил в своих публичных высказываниях возможность нанесения Россией удара с применением тактического ядерного оружия по украинским городам в течение ближайших недель. Официальных подтверждений этим предположениям нет, пишет издание «Царьград».

Ситуация продолжает развиваться. Разбор завалов на месте трагедии в Старобельске не завершён, данные о числе погибших и пострадавших могут быть скорректированы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI