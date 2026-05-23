Благодаря русским "Иран сейчас не лежит в руинах": Вскрылась цель СВО, которую не озвучивали публично

11:33, 23 май 2026

Военный блогер и волонтёр Сергей Богатырёв заявил, что настоящей задачей специальной военной операции с самого начала было не территориальное завоевание, а дестабилизация противника изнутри. По его словам, именно российские военные не позволили НАТО сосредоточить ресурсы для удара по Ирану.

Военный блогер и волонтёр Сергей Богатырёв в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград высказал свою версию настоящих целей специальной военной операции, которые, по его убеждению, никогда не формулировались открыто. Об этом стало известно из выпуска передачи.

По словам Богатырёва, ещё в 2022 году он пришёл к выводу, что военная победа в классическом понимании изначально не была конечной целью операции. Он указал на несоразмерность территории Украины и Европы любой армии, даже численностью в несколько миллионов человек: захватить и удержать такие пространства силовым путём, по его мнению, невозможно в принципе.

Главную задачу СВО блогер определил иначе: операция должна была стать катализатором, который выводит из равновесия управленческую, социальную и экономическую систему противников России. Дальнейшее разрушение, по его версии, должно происходить уже изнутри, без прямого военного воздействия. Богатырёв считает, что этот сценарий в значительной мере реализуется, тогда как другие военные блогеры, по его словам, оценивают ситуацию слишком узко — исключительно через призму событий на фронте.

Отдельно он остановился на глобальных последствиях четырёх лет боевых действий. По его словам, российские вооружённые силы за это время истощили военные запасы НАТО: боеприпасы, бронетехнику, ракетные системы и вооружение, которые альянс передавал Украине. Именно это обстоятельство, утверждает Богатырёв, не позволило западным странам сосредоточить достаточно ресурсов для масштабного военного давления на Иран. По его словам, если бы европейская часть НАТО располагала прежними запасами и могла поддержать США так, как это было во время конфликта с Ираком, ситуация вокруг Тегерана могла бы развиваться принципиально иначе.

«За четыре года войны наши вооружённые силы, не китайские, не вьетнамские, не какие-либо другие, измотали НАТО. Вытащили из альянса, как мазь Вишневского вытаскивает всю заразу из организма, запасы БК, запасы вооружения, запасы бронетехники, ракетных систем. Да, это наше русское самопожертвование в определённой степени. Но именно благодаря этому, я считаю, Иран сейчас не лежит в руинах», - поделился военблогер.

Помимо этого, блогер усомнился в способности Украины продолжать боевые действия до конца текущего года. Участившиеся атаки беспилотников он расценил не как признак возросшей мощи противника, а как свидетельство исчерпания его возможностей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI