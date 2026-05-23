Путин приказал отомстить. Таких заявлений раньше не было. Минобороны поступил приказ

11:39, 23 май 2026

Владимир Путин поручил Министерству обороны России представить предложения по военному ответу на атаку беспилотников по студенческому общежитию в Старобельске. Об этом президент заявил 22 мая, открывая встречу с выпускниками программы «Время героев».

В ночь на 22 мая беспилотники атаковали общежитие колледжа в Старобельске, где в момент удара находились 86 человек — студенты, которые спали. По предварительным данным, шестеро погибли, 40 получили травмы различной степени тяжести, судьба 15 человек на момент заявления президента оставалась неизвестной. Спасательная операция и разбор завалов продолжались.

Путин сообщил детали атаки: 16 беспилотников тремя последовательными волнами поражали одну и ту же цель. По словам президента, нет оснований считать, что дроны отклонились от курса или были сбиты над общежитием — удар носил прицельный характер.

Глава государства подчеркнул, что одними дипломатическими заявлениями в подобной ситуации ограничиться невозможно. Министерству иностранных дел поручено довести до международного сообщества сведения о произошедшем. Минобороны, в свою очередь, получило приказ представить конкретные предложения по ответным действиям.

«Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИД невозможно. Поэтому Минобороны России приказано представить свои предложения».

После заявлений Путин объявил минуту молчания, пишет Lenta.ru.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
