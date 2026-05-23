11:45, 23 май 2026

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об увеличении числа погибших в результате удара по студенческому общежитию в Старобельске. Поисково-спасательная операция продолжается, судьба 11 человек остаётся неизвестной, сообщает "Московский комсомолец".

Число погибших в результате удара по студенческому общежитию в Старобельске возросло до 10 человек. Об этом 23 мая сообщил руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём телеграм-канале.

По данным губернатора, общее число пострадавших составляет 48 человек. Местонахождение ещё 11 студентов по-прежнему не установлено. Спасательные работы на месте разрушенного здания не прекращались в течение всей ночи.

«К несчастью, надежды не оправдались – число жертв возросло до 10. Общее количество пострадавших – 48 человек. Ещё остается неизвестным местонахождение 11 студентов», сообщил губернатор.

В пункте временного размещения продолжают дежурить психологи и медицинские работники. Родственникам пострадавших оказывается необходимая поддержка. К работам также подключились волонтёры, представители общественных организаций и жители республики.

Пасечник выразил соболезнования семьям погибших и назвал произошедшее общей болью для всей страны.

Ранее Россия инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по учебному заведению. В ходе заседания постоянный представитель Украины Андрей Мельник заявил, что созыв заседания отвлёк участников от ужина, а сам факт произошедшего в Старобельске назвал российской версией событий. По его словам, обстоятельства произошедшего установит Киев после того, как украинские силы войдут в город.

Ряд иностранных изданий либо не осветил событие, либо сопроводил публикации оговорками о том, что информация основана исключительно на российских источниках.

Президент России Владимир Путин квалифицировал случившееся как военное преступление и заявил о недопустимости его безнаказанности. Министерство обороны получило поручение Верховного главнокомандующего подготовить перечень объектов для ответного удара.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео