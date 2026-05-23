Вот это "жара": Атомный крейсер России напугал США. 400 ракет – и авианосцам конец

11:53, 23 май 2026

Китайское издание 360kuai опубликовало разбор результатов имитации морского боя, в котором российский крейсер с арсеналом более 400 ракет показал высокую эффективность против американских авианосных групп.

Китайские военные аналитики издания 360kuai провели моделирование морского сражения с участием российского атомного крейсера «Пётр Великий» и американских авианосных соединений. Результаты симуляции были опубликованы в материале, перевод которого распространило издание «АБН24». Согласно выводам аналитиков, флагман Военно-морского флота России представляет серьёзную угрозу для флота США.

«Пётр Великий» является крупнейшим в мире действующим боевым кораблём неавианесущего класса. По данным китайских журналистов, на его борту размещено свыше 400 ракет различных типов — противокорабельных, зенитных и противолодочных. Подобная концентрация систем вооружения на единой платформе, по мнению аналитиков из КНР, обеспечивает крейсеру значительное преимущество по плотности огня.

 

В ходе компьютерной симуляции боевого столкновения специалисты пришли к выводу, что при атаке авианосца с большой дистанции несколькими ракетами одновременно не менее 30 процентов из них достигнут цели. По оценке аналитиков, этого достаточно для нанесения критического ущерба авианосной ударной группе.

 

Китайские эксперты также отметили, что подобная «философия» размещения максимального количества вооружений на одной платформе сохраняет свою актуальность, несмотря на критику со стороны западных специалистов, которые ранее характеризовали такие корабли как устаревшие.

По данным 360kuai, итоги моделирования вызвали обеспокоенность в американских военных кругах. Издание расценивает «Пётр Великий» как фактор, способный оказать существенное влияние на морскую стратегию в случае гипотетического военного противостояния.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео с телеграм-канала Министерства обороны России
