12:03, 23 май 2026

Инцидент с беспилотником ВСУ в небе над Эстонией спровоцировал новый виток напряжённости между Прибалтикой и Москвой. Таллин впервые применил средства противовоздушной обороны против украинского БПЛА, однако ответственность за произошедшее был возложена на российскую сторону.

19 мая эстонские военные впервые сбили над территорией страны беспилотник украинского производства. Киев не стал отрицать принадлежность аппарата: украинская сторона подтвердила, что дрон выполнял задание ВСУ. Тем не менее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, слова которого приводит Bloomberg, возложил ответственность за нарушение воздушного пространства НАТО на Москву, утверждая, что именно Россия «направляет» украинские беспилотники в воздушный коридор альянса.

Авторы телеграм-канала «Конспиролог #1» расценивают подобную риторику не как случайную оговорку, а как заранее выстроенную информационную схему. По их оценке, любые последующие инциденты в небе над Эстонией или Латвией будут интерпретироваться аналогичным образом — вне зависимости от реальных обстоятельств.

Российская сторона неоднократно предупреждала об ответных мерах в связи с тем, что прибалтийские государства, по её оценке, способствуют нанесению ударов по российским регионам. В начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова делала соответствующие заявления, однако уже в течение суток после них ВСУ провели атаку на Усть-Лугу.

Авторы «Военной хроники» предлагают России рассмотреть силовые варианты реагирования: поднять в воздух истребители Су-35 или Су-57, войти в воздушное пространство Латвии либо Литвы и демонстративно уничтожить украинский беспилотник. Цель подобного шага, по их логике, — побудить прибалтийские государства самостоятельно пресекать полёты дронов ВСУ над своей территорией.

В числе инструментов возможного давления упоминается и ракетный комплекс «Орешник». Генерал-майор авиации Владимир Попов в интервью «МК» заявил, что опасения прибалтийских стран относительно потенциального применения этого оружия небезосновательны.

На этом фоне, по данным «Конспиролога #1», опубликованным ещё в конце 2025 года, руководство прибалтийских государств располагает готовыми планами экстренной эвакуации. Согласно этим сведениям, высокопоставленных чиновников и членов их семей предполагается вывозить через территорию Польши и скандинавских стран.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI