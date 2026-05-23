Путин удостоил троих жителей Башкирии госнаград и почетных званий
22:33, 23 май 2026
Ринат Абдеев, водитель транспортного управления республики, получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Двое других жителей Башкирии удостоились почётных званий. Замглавы Демского района Уфы Альфис Гареев стал «Заслуженным работником жилищно-коммунального хозяйства». Начальник участка Уфимского центра связи на РЖД Халил Нигматуллин — «Заслуженным работником связи и информации».
Все трое вошли в один указ.
Автор: Семен Подгорный
Фото: kremlin.ru
