Путин удостоил троих жителей Башкирии госнаград и почетных званий

22:33, 23 май 2026

Ринат Абдеев, водитель транспортного управления республики, получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Двое других жителей Башкирии удостоились почётных званий. Замглавы Демского района Уфы Альфис Гареев стал «Заслуженным работником жилищно-коммунального хозяйства». Начальник участка Уфимского центра связи на РЖД Халил Нигматуллин — «Заслуженным работником связи и информации».

Все трое вошли в один указ.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Семь жителей Башкортостана получили государственные награды

Автор: Семен Подгорный

Фото: kremlin.ru