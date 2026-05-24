Сводка с фронтов СВО 24 мая: Константиновка в огне, под Красным Лиманом - сложно. "Зачищают леса". Уничтожена ДРГ в Никифоровке

12:08, 24 май 2026

Российские войска за прошедшие сутки зафиксировали продвижение на Харьковском, Запорожском, Добропольском и ряде других направлений. На Краснолиманском участке продолжаются интенсивные встречные бои. Под Никифоровкой уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

По состоянию на утро 24 мая российские вооружённые силы отчитались об изменениях линии соприкосновения сразу на нескольких участках фронта. Данные о продвижении и обстановке в зоне боевых действий приводит политик Олег Царёв в своём телеграм-канале.

Херсонское направление. Украинские формирования обстреляли десять населённых пунктов на российском левобережье. В результате атак частично прекращена подача электроэнергии в пяти округах. В Раденске беспилотник ВСУ поразил автомобиль, водитель получил ранение. В Каховке атака спровоцировала пожар в квартире на пятом этаже жилого дома, в Каланчаке и Таврийском повреждены легковые машины.

Запорожское направление. На западном фланге украинские войска продвинулись в районе Приморского и к западу от Степногорска. Российская армия удерживает контроль над районом Новояковлевка — Павловка. По оценке Царёва, этот плацдарм открывает возможность для выхода в район Юрковка — Таврийское и охвата оборонительного узла Орехова с северо-западной стороны. На западном фланге российские подразделения оказывают давление на линии Гуляйпольское — Верхняя Терса — Воздвижевка и закрепились на восточной окраине Гуляйпольского. За населённый пункт продолжаются бои.

Днепровское направление. Российская армия расширила зону контроля в районе населённого пункта Лесной. Одновременно на других участках этого направления фиксируется просачивание подразделений ВСУ.

Добропольское направление. Российские войска пробиваются к Сергеевке с юга. Расширена зона контроля в Васильевке. Зафиксировано продвижение более чем на километр к северу от Новоалександровки в направлении села Доброполье.

Константиновка. Интенсивные бои продолжаются при сохранении линии фронта. К западу от города бои идут в Долгой Балке, к востоку российские подразделения атакуют в районе Новодмитровки и Молочарки. К северу от города армия расширяет зону контроля западнее Миньковского леса вдоль канала Северский Донец — Донбасс. Фиксируется продвижение в направлении Тихоновки при поддержке артиллерии и беспилотников.

Северское направление. В Никифоровке уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Российские бойцы продвигаются в районе Каленик, охватывая Рай-Александровку с севера.

Краснолиманское направление. Обстановка остаётся напряжённой. ВСУ предпринимают контратаки из района Рубцы — Среднее, а в районе Дробышево — Шандриголово пытаются окружить российские подразделения, действующие в направлении Святогорска. Противник также задействует силы для противодействия продвижению в обход Александровки на Крымки и через лесные массивы к Студенку. На село Новое украинские войска давят с трёх сторон: вчерашняя атака с применением бронетехники отражена, однако общая ситуация оценивается как сложная. ВСУ перебрасывают ресурсы в район Гороховатко, стремясь не допустить установления российского контроля над Боровой. Большая часть посёлка находится под контролем российских сил, западная и северо-западная части — в серой зоне. Позиции в районе Богуславки и Новоплатоновки подвергаются ударам.

Купянское направление. Бои продолжаются на левобережье Оскола. В Ковшаровке российские подразделения штурмуют Купянский литейный завод, который украинская сторона использует для прикрытия южной части Купянск-Узлового. Со стороны Куриловки продолжается накопление сил в Купянск-Узловом. В районе Подол ведётся зачистка лесных массивов. В самом Купянске изменений не зафиксировано. На севере направления отмечено продвижение более чем на километр на плацдарме Меловое — Хатнее.

Харьковское направление. На Волчанском плацдарме российские войска продвинулись на 600 метров, в районе Гранова — на 200 метров.

Сумское направление. На Краснопольском участке идут встречные бои на рубеже западнее Покровки — Рясное. Российские войска зачищают Запсёлье и продвигаются к Великой Рыбице. Южнее Юнаковки бои продолжаются в лесных массивах. Из района Корчаковки ведётся наступление с боями за западную и северную окраины Новой Сечи, а также на северной окраине Иволжанского.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI