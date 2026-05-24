Сирены по всей Украине: За 10 минут 15 баллистических ракет. "Орешник" под Киевом? Первые кадры

12:14, 24 май 2026

24 мая ночью по всей территории Украины завыли сирены воздушной тревоги. По данным украинских СМИ, в районе Белой Церкви под Киевом был применён «Орешник». Одновременно столицу атаковали беспилотники.

24 мая около 01:41 по местному времени, воздушная тревога была объявлена во всех без исключения областях Украины. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. По их данным, удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» был нанесён по объекту в Белой Церкви — городе в Киевской области. Официального подтверждения этих сведений на момент публикации не поступало. В сети появились предполагаемые первые кадры удара, однако их подлинность также не верифицирована.

Параллельно Киев подвергся массированной атаке беспилотников. Украинские СМИ зафиксировали около 20 взрывов в разных частях столицы. Кроме того, поступали сообщения о падении неотработавших ракет зенитного ракетного комплекса «Пэтриот». Всего за десять минут, по имеющимся данным, было выпущено порядка 15 баллистических ракет.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сообщение в Telegram, в котором указал, что украинская разведка зафиксировала признаки подготовки комбинированного удара, в том числе по Киеву, с применением «Орешника».

Посольство США на Украине предупредило своих граждан о возможной масштабной воздушной атаке в ближайшие 24 часа и призвало их быть готовыми незамедлительно укрыться при сигнале тревоги.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI