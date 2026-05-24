Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Сирены по всей Украине: За 10 минут 15 баллистических ракет. "Орешник" под Киевом? Первые кадры

Сирены по всей Украине: За 10 минут 15 баллистических ракет. "Орешник" под Киевом? Первые кадры

12:14, 24 май 2026

24 мая ночью по всей территории Украины завыли сирены воздушной тревоги. По данным украинских СМИ, в районе Белой Церкви под Киевом был применён «Орешник». Одновременно столицу атаковали беспилотники.

24 мая около 01:41 по местному времени, воздушная тревога была объявлена во всех без исключения областях Украины. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. По их данным, удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» был нанесён по объекту в Белой Церкви — городе в Киевской области. Официального подтверждения этих сведений на момент публикации не поступало. В сети появились предполагаемые первые кадры удара, однако их подлинность также не верифицирована.

 

Параллельно Киев подвергся массированной атаке беспилотников. Украинские СМИ зафиксировали около 20 взрывов в разных частях столицы. Кроме того, поступали сообщения о падении неотработавших ракет зенитного ракетного комплекса «Пэтриот». Всего за десять минут, по имеющимся данным, было выпущено порядка 15 баллистических ракет.

 

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сообщение в Telegram, в котором указал, что украинская разведка зафиксировала признаки подготовки комбинированного удара, в том числе по Киеву, с применением «Орешника».

Посольство США на Украине предупредило своих граждан о возможной масштабной воздушной атаке в ближайшие 24 часа и призвало их быть готовыми незамедлительно укрыться при сигнале тревоги.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Сводка с фронтов СВО 24 мая: Константиновка в огне, под Красным Лиманом - сложно. "Зачищают леса". Уничтожена ДРГ в Никифоровке

Читайте также:

Сводка с фронтов СВО 24 мая: Константиновка в огне, под Красным Лиманом - сложно. "Зачищают леса". Уничтожена ДРГ в Никифоровке
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

Жахает так, что города дрожат: по всей Украине в ночь на 7 сентября прозвучала серия взрывов — российские ракеты устроили еще одну адскую ночь Незалежной
Россия/мир
Жахает так, что города дрожат: по всей Украине в ночь на 7 сентября прозвучала серия взрывов — российские ракеты устроили еще одну адскую ночь Незалежной
"Готовится запуск "Орешника": Терпение России закончилось? После новой атаки на Ленобласть запаниковали уже в Киеве
Россия/мир
"Готовится запуск "Орешника": Терпение России закончилось? После новой атаки на Ленобласть запаниковали уже в Киеве
Смертоносный дождь из «Искандеров» и «Кинжалов»: за сутки на Украину прилетело больше 120 российских ракет — подобной атаки Незалежная еще не видела
Россия/мир
Смертоносный дождь из «Искандеров» и «Кинжалов»: за сутки на Украину прилетело больше 120 российских ракет — подобной атаки Незалежная еще не видела
Центр военной логистики под Киевом взорван: нанесен удар по Украине в ночь на 16 сентября — атаке подверглись пункты дислокации ВСУ в Покровске
Россия/мир
Центр военной логистики под Киевом взорван: нанесен удар по Украине в ночь на 16 сентября — атаке подверглись пункты дислокации ВСУ в Покровске


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен