Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Россия не ответила. Запад сделал вывод - "съели!". Дальше стало хуже

Россия не ответила. Запад сделал вывод - "съели!". Дальше стало хуже

12:21, 24 май 2026

Посол МИД России Родион Мирошник сообщил о беспрецедентной атаке украинских дронов на столичный регион. Параллельно российские войска нанесли серию ударов по территории Украины с применением более 520 беспилотников и около тридцати ракет.

Формирования Киева на минувшей неделе осуществили наиболее крупную атаку на Москву и Московскую область за всё время конфликта. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

По данным дипломата, в ходе атаки по гражданским объектам столичного региона было выпущено не менее ста ударных беспилотников. Целями стали жилые кварталы и районы с плотной застройкой. Удары также пришлись по Рязани, Белгороду и Шахтёрску. Мирошник указал, что в результате действий украинской стороны зафиксированы масштабные разрушения, среди мирного населения имеются погибшие и пострадавшие.

На фоне произошедшего отставной американский военный офицер Станислав Крапивник заявил, что подобного развития событий можно было избежать. По его мнению, необходимость нанесения ударов по военным производствам в европейских странах возникла ещё несколько лет назад — в период, когда западные партнёры Украины только начинали проверять реакцию России на поставки вооружений.

Крапивник напомнил, что первые танки Украина получила не от США, а от Словакии. Отсутствие немедленного и жёсткого ответа со стороны России — например, удара по логистическим терминалам или узлам связи — было расценено западными странами как сигнал к продолжению и наращиванию военной помощи. Впоследствии номенклатура поставляемого вооружения последовательно расширялась: гаубицы, реактивные системы залпового огня HIMARS, истребители F-16.

Говоря о возможных путях изменения ситуации, эксперт обозначил следующую логику: вопрос состоит уже не в том, наносить ли удары, а в том, какими средствами. Крапивник высказался за применение в первую очередь обычных вооружений. В качестве конкретной меры он предложил выдвинуть НАТО ультиматум: в течение суток закрыть базу на территории Польши, расположенную вблизи украинской границы и обеспечивающую поставки вооружений. В случае отказа, по его словам, объект должен быть уничтожен как «предупредительная мера».

Пока эксперты обсуждают допустимые пределы эскалации, российские войска продолжают наносить удары по целям на территории Украины. Согласно данным открытых источников и украинского подполья, за двадцать часов Россия осуществила около тридцати ракетных ударов. Дополнительно было задействовано свыше 520 беспилотников типов «Герань» и «Гербер».

Украинская сторона заявила о высокой эффективности работы своей противовоздушной обороны. Тем не менее официально подтверждённые данные о перехватах существенно расходятся с этими утверждениями: сбитыми признаны одна ракета Х-59 и один «Искандер-К».

Применяемая российской стороной тактика строится по многоуровневому принципу. Беспилотники задействуются для истощения ресурсов противовоздушной обороны противника и принуждения её расчётов расходовать дорогостоящие ракеты-перехватчики. После этого крылатые ракеты поражают инфраструктурные и логистические объекты на участках, где ПВО оказывается ослаблена. Завершающий эшелон составляют баллистические ракеты «Искандер-М», направляемые против наиболее защищённых целей.

В числе объектов удара называется завод «Южмаш» в Днепропетровске, по которому был нанесён комбинированный удар: порядка восьми баллистических ракет «Искандер-М» в сочетании с крылатыми ракетами и кассетными боеприпасами. Целью, по имеющимся сведениям, являлось уничтожение подземных производственных мощностей, задействованных в изготовлении украинских ракет. Кроме того, фиксируются удары по компрессорным станциям в Одесской области, уничтожение логистической инфраструктуры на юге страны и поражение целей северо-восточнее Доброполья, где предположительно размещались резервные подразделения.

После завершения непродолжительного перемирия боевые действия возобновились по всей линии соприкосновения. Одновременно, по имеющимся данным, значимые процессы разворачиваются и в тылу. Оба эти фактора могут определить дальнейшую динамику специальной военной операции, пишет Царьград.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Сирены по всей Украине: За 10 минут 15 баллистических ракет. "Орешник" под Киевом? Первые кадры

Читайте также:

Сирены по всей Украине: За 10 минут 15 баллистических ракет. "Орешник" под Киевом? Первые кадры
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

Не просто убивали, но еще и сексуально насиловали: Посол РФ обвинил иностранных наемников и украинских бойцов в насилии над жителями Курской области
Россия/мир
Не просто убивали, но еще и сексуально насиловали: Посол РФ обвинил иностранных наемников и украинских бойцов в насилии над жителями Курской области
Страшные теракты ВСУ против мирных на новый год. Раскрыта судьба детей, ставших сиротами: трагедия в Хорлах "ещё не закончилась"
Россия/мир
Страшные теракты ВСУ против мирных на новый год. Раскрыта судьба детей, ставших сиротами: трагедия в Хорлах "ещё не закончилась"
«Это возмездие»: Зеленский сделал заявление после массированного удара по России — похвастался «успехом» перед Западом
Россия/мир
«Это возмездие»: Зеленский сделал заявление после массированного удара по России — похвастался «успехом» перед Западом
Сотни ракет и БПЛА обесточили часть Украины, «Орешник» с боевой частью на подходе, рывок под Покровском застал войска врасплох: свежие сводки от военкоров на 29 ноября
Россия/мир
Сотни ракет и БПЛА обесточили часть Украины, «Орешник» с боевой частью на подходе, рывок под Покровском застал войска врасплох: свежие сводки от военкоров на 29 ноября


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен