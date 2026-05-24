12:21, 24 май 2026

Посол МИД России Родион Мирошник сообщил о беспрецедентной атаке украинских дронов на столичный регион. Параллельно российские войска нанесли серию ударов по территории Украины с применением более 520 беспилотников и около тридцати ракет.

Формирования Киева на минувшей неделе осуществили наиболее крупную атаку на Москву и Московскую область за всё время конфликта. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

По данным дипломата, в ходе атаки по гражданским объектам столичного региона было выпущено не менее ста ударных беспилотников. Целями стали жилые кварталы и районы с плотной застройкой. Удары также пришлись по Рязани, Белгороду и Шахтёрску. Мирошник указал, что в результате действий украинской стороны зафиксированы масштабные разрушения, среди мирного населения имеются погибшие и пострадавшие.

На фоне произошедшего отставной американский военный офицер Станислав Крапивник заявил, что подобного развития событий можно было избежать. По его мнению, необходимость нанесения ударов по военным производствам в европейских странах возникла ещё несколько лет назад — в период, когда западные партнёры Украины только начинали проверять реакцию России на поставки вооружений.

Крапивник напомнил, что первые танки Украина получила не от США, а от Словакии. Отсутствие немедленного и жёсткого ответа со стороны России — например, удара по логистическим терминалам или узлам связи — было расценено западными странами как сигнал к продолжению и наращиванию военной помощи. Впоследствии номенклатура поставляемого вооружения последовательно расширялась: гаубицы, реактивные системы залпового огня HIMARS, истребители F-16.

Говоря о возможных путях изменения ситуации, эксперт обозначил следующую логику: вопрос состоит уже не в том, наносить ли удары, а в том, какими средствами. Крапивник высказался за применение в первую очередь обычных вооружений. В качестве конкретной меры он предложил выдвинуть НАТО ультиматум: в течение суток закрыть базу на территории Польши, расположенную вблизи украинской границы и обеспечивающую поставки вооружений. В случае отказа, по его словам, объект должен быть уничтожен как «предупредительная мера».

Пока эксперты обсуждают допустимые пределы эскалации, российские войска продолжают наносить удары по целям на территории Украины. Согласно данным открытых источников и украинского подполья, за двадцать часов Россия осуществила около тридцати ракетных ударов. Дополнительно было задействовано свыше 520 беспилотников типов «Герань» и «Гербер».

Украинская сторона заявила о высокой эффективности работы своей противовоздушной обороны. Тем не менее официально подтверждённые данные о перехватах существенно расходятся с этими утверждениями: сбитыми признаны одна ракета Х-59 и один «Искандер-К».

Применяемая российской стороной тактика строится по многоуровневому принципу. Беспилотники задействуются для истощения ресурсов противовоздушной обороны противника и принуждения её расчётов расходовать дорогостоящие ракеты-перехватчики. После этого крылатые ракеты поражают инфраструктурные и логистические объекты на участках, где ПВО оказывается ослаблена. Завершающий эшелон составляют баллистические ракеты «Искандер-М», направляемые против наиболее защищённых целей.

В числе объектов удара называется завод «Южмаш» в Днепропетровске, по которому был нанесён комбинированный удар: порядка восьми баллистических ракет «Искандер-М» в сочетании с крылатыми ракетами и кассетными боеприпасами. Целью, по имеющимся сведениям, являлось уничтожение подземных производственных мощностей, задействованных в изготовлении украинских ракет. Кроме того, фиксируются удары по компрессорным станциям в Одесской области, уничтожение логистической инфраструктуры на юге страны и поражение целей северо-восточнее Доброполья, где предположительно размещались резервные подразделения.

После завершения непродолжительного перемирия боевые действия возобновились по всей линии соприкосновения. Одновременно, по имеющимся данным, значимые процессы разворачиваются и в тылу. Оба эти фактора могут определить дальнейшую динамику специальной военной операции, пишет Царьград.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI