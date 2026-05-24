Маск позволил убивать русских. Дальше будет только хуже: Украинские дроны попали в "белые списки"

12:29, 24 май 2026

В обломках беспилотников, сбитых над Московским регионом в ходе рекордной по масштабу ночной атаки, российские военные обнаружили терминалы спутниковой системы Starlink. Об этом сообщают российские военные блогеры и эксперты.

Минувшая ночь стала наиболее тяжёлой для Московского региона с момента начала специальной военной операции. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко охарактеризовал удар как рекордный и заявил, что в будущем подобные атаки будут только интенсивнее. Тем не менее не сам факт атаки, а обнаруженные при изучении фрагментов сбитых аппаратов детали привлекли наибольшее внимание.

При разборе обломков уничтоженных беспилотников российские военные обнаружили терминалы спутниковой системы Starlink, работающей с украинскими учётными записями. По данным, которые приводит ветеран «Вагнера» в канале Condottiero, эти устройства функционировали над российской территорией в обход действующих систем блокировок. Автор канала констатирует, что в таких условиях все введённые внутри страны ограничения мобильного интернета утрачивают практический смысл.

Помимо этого, по имеющимся сведениям, управление беспилотными летательными аппаратами осуществлялось с использованием систем американской компании Palantir, специализирующейся на разработке программного обеспечения в сфере оборонного искусственного интеллекта. Алгоритмы компании, согласно публикациям военных каналов, применялись непосредственно в ходе боевых действий.

Авторы канала «НгП raZVедка» указывают, что функционирование Starlink над тыловыми районами России они расценивают уже не как поддержку на линии соприкосновения, а как содействие ударам по гражданской инфраструктуре. Они также ставят вопрос о том, распространится ли доступ украинской стороны через эту систему на всю территорию страны, и предупреждают: в таком случае любые существующие механизмы фильтрации трафика окажутся неэффективными.

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал сосредоточить усилия на решении проблемы Starlink, а не на регулировании мессенджеров внутри страны. По его мнению, если компания предоставляет украинским военным доступ к спутниковой связи, необходимо физическое уничтожение соответствующих космических аппаратов — даже с учётом возможного возникновения эффекта Кесслера, при котором околоземное пространство оказывается заполнено фрагментами разрушенных объектов.

Военный обозреватель Влад Шлепченко считает, что применявшаяся в последние годы стратегия требует полного пересмотра. В числе возможных ответных мер он называет удары по объектам на территории европейских стран, где производятся беспилотники и ракеты для украинских вооружённых сил, а также действия, способные оказать давление на европейскую экономику, включая минирование устья Дуная или нарушение работы трубопроводов и кабельной инфраструктуры в Северном море.

Авторы канала «НгП raZVедка» в своих публикациях также высказываются против любых переговорных форматов с теми, кого они обвиняют в организации провокаций под видом дипломатических контактов. По их убеждению, нейтрализация Starlink превратилась для России в вопрос, определяющий национальную безопасность, пишет Царьград.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
