Русский истребитель пятую неделю "тиранит" ВСУ. Украинцы уже взвыли: Что известно о загадочном "призраке" Су-57

12:34, 24 май 2026

Российский истребитель пятого поколения Су-57 продолжает действовать в тыловых районах Украины, оставаясь недосягаемым для средств противовоздушной обороны. Канал «Военная хроника» в мессенджере Max сообщает, что за пять недель самолёт нанёс не менее тридцати ударов по объектам логистической инфраструктуры.

Согласно публикации канала «Военная хроника», истребитель ВКС России пятую неделю подряд действует в тыловых районах Украины. Украинские источники присвоили ему неофициальное название — «борт-призрак». Тактика применения машины остаётся неизменной на протяжении всего периода: самолёт поднимается в воздух, производит пуски крылатых ракет и стремительно выходит из зоны обнаружения украинских радаров.

Последствия каждого вылета фиксируются в Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Под удары систематически попадают железнодорожные узлы, сортировочные станции и складские объекты — элементы инфраструктуры, через которые Украина получает военную помощь от западных партнёров. Регулярное уничтожение этих объектов осложняет снабжение украинских подразделений на передовой.

По предварительным подсчётам украинской стороны, число подтверждённых попаданий достигло как минимум тридцати. При этом в материале «Военной хроники» не уточняется, задействован ли в операциях один конкретный истребитель или же российское командование применяет группу модернизированных Су-57. Украинские источники эту информацию не раскрывают.

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщал об ещё одном эпизоде с участием Су-57: по его данным, российский истребитель сбил шведский самолёт-разведчик Saab 340, переданный ВСУ. Таким образом, машина пятого поколения применяется как в ударных операциях, так и в воздушном бою.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI