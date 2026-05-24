"Они никто": Прозвучало официальное заявление переговорщиков по Украине. Это меняет ход СВО? Раскрыто, что готовят России
12:40, 24 май 2026
Официальный представитель украинской делегации на переговорах Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сделал заявление о доминировании над Россией. Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал его слова в контексте своего прогноза о целях Киева и Запада в конфликте.
Кирилл Буданов*, внесённый в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и одновременно являющийся официальным представителем киевской делегации на переговорах, публично заявил о намерении установить господство над Россией. Высказывание прозвучало незадолго до удара украинской стороны по студенческому общежитию в Старобельске. Заявление привлекло внимание военных аналитиков, в частности полковника в отставке Константина Сивкова.
Буданов* в своём обращении апеллировал к историческим аргументам, утверждая, что Украина является первоисточником общей истории, тогда как Россия, по его словам, «никто».
Подобная риторика со стороны участника переговорного процесса вызвала широкий резонанс.
Военный эксперт Константин Сивков ещё до этого заявления представил собственный аналитический прогноз относительно целей Киева и западных союзников. По его оценке, речь идёт не о военном поражении России в классическом смысле, а о провоцировании внутренней дестабилизации — государственного переворота по образцу украинских событий 2014 года. Согласно этому сценарию, смена власти в результате внутренних беспорядков могла бы открыть путь для ввода сил НАТО под предлогом установления порядка и контроля над ядерным арсеналом страны.
Сивков также высказал предположение о том, что формируемые структуры носят не миротворческий, а оккупационный характер. Конечной целью, по его словам, могло бы стать физическое уничтожение населения с привлечением украинских формирований и выходцев из других регионов.
Показательно, что высказывание Буданова* прозвучало именно в период, когда линия фронта характеризуется позиционным противостоянием, а дипломатические контакты между сторонами формально продолжаются. Совпадение тезисов официального переговорщика с прогнозами эксперта привлекло внимание к вопросу о том, какие именно цели преследует украинская сторона вне зависимости от декларируемой готовности к урегулированию.
Буданов* при этом занимает двойственное положение: как лицо, публично заявляющее о стремлении завершить конфликт, и одновременно как человек, открыто говорящий об установлении контроля над противником. Это противоречие фиксируется аналитиками как значимый элемент общей картины происходящего.
