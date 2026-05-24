"Они никто": Прозвучало официальное заявление переговорщиков по Украине. Это меняет ход СВО? Раскрыто, что готовят России

12:40, 24 май 2026

Официальный представитель украинской делегации на переговорах Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сделал заявление о доминировании над Россией. Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал его слова в контексте своего прогноза о целях Киева и Запада в конфликте.

Кирилл Буданов*, внесённый в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и одновременно являющийся официальным представителем киевской делегации на переговорах, публично заявил о намерении установить господство над Россией. Высказывание прозвучало незадолго до удара украинской стороны по студенческому общежитию в Старобельске. Заявление привлекло внимание военных аналитиков, в частности полковника в отставке Константина Сивкова.

Буданов* в своём обращении апеллировал к историческим аргументам, утверждая, что Украина является первоисточником общей истории, тогда как Россия, по его словам, «никто».

«Это мы Русь, и мы должны над ними всеми господствовать. Так что ещё придут времена», — произнёс он.

Подобная риторика со стороны участника переговорного процесса вызвала широкий резонанс.

Военный эксперт Константин Сивков ещё до этого заявления представил собственный аналитический прогноз относительно целей Киева и западных союзников. По его оценке, речь идёт не о военном поражении России в классическом смысле, а о провоцировании внутренней дестабилизации — государственного переворота по образцу украинских событий 2014 года. Согласно этому сценарию, смена власти в результате внутренних беспорядков могла бы открыть путь для ввода сил НАТО под предлогом установления порядка и контроля над ядерным арсеналом страны.

Сивков также высказал предположение о том, что формируемые структуры носят не миротворческий, а оккупационный характер. Конечной целью, по его словам, могло бы стать физическое уничтожение населения с привлечением украинских формирований и выходцев из других регионов.

Показательно, что высказывание Буданова* прозвучало именно в период, когда линия фронта характеризуется позиционным противостоянием, а дипломатические контакты между сторонами формально продолжаются. Совпадение тезисов официального переговорщика с прогнозами эксперта привлекло внимание к вопросу о том, какие именно цели преследует украинская сторона вне зависимости от декларируемой готовности к урегулированию.

Буданов* при этом занимает двойственное положение: как лицо, публично заявляющее о стремлении завершить конфликт, и одновременно как человек, открыто говорящий об установлении контроля над противником. Это противоречие фиксируется аналитиками как значимый элемент общей картины происходящего.

* Кирилл Буданов – внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
