12:45, 24 май 2026

Жители Лозовой фиксируют нетипичные колонны техники, следующие через Барвенково и Изюм. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев связывает происходящее с подготовкой украинских сил сразу на нескольких направлениях.

Железнодорожная инфраструктура Харьковской области перешла в режим непрерывной работы. Очевидцы из Лозовой сообщают о резко возросшем грузопотоке в сторону линии боевого соприкосновения. Информацию публикует координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, поддерживающий постоянный контакт с источниками на подконтрольных Украине территориях.

По словам местных жителей, объёмы перевозок значительно превышают привычные показатели. При этом направление движения колонн изменилось: техника следует не в сторону Харькова, а через Барвенково и Изюм. Именно это обстоятельство привлекло внимание наблюдателей.

Лебедев связывает происходящее с одновременной активностью украинских сил на двух направлениях. По его данным, часть поставок предназначена для подразделений ВСУ, которые предпринимают наступательные действия в районе Лимана вдоль северного края Донецкой области. Остальные грузы, по его версии, распределяются на купянское направление, где также ожидается попытка украинской стороны установить контроль над городом.

Помимо военной техники, среди транспортных колонн замечены грузовые автопоезда службы доставки «Новая почта» в нестандартной конфигурации: тягач с прицепом в сопровождении пикапов с усиленной охраной. По неофициальным данным из источников Лебедева, подобным образом перевозятся FPV-дроны. Координатор отмечает, что располагает видеозаписями погрузки беспилотников в аналогичные транспортные средства из Николаева и Днепропетровска.

Согласно оценке Лебедева, текущие действия украинских сил не направлены на масштабный прорыв фронта. Речь идёт об оборонительной тактике с применением наступательных элементов. В районе Ямполя подразделения ВСУ входят в так называемую «серую зону», однако крупных резервов и необходимой координации для полноценного прорыва, по имеющимся данным, не задействовано.

Целью подобных действий, по мнению координатора подполья, является затягивание времени и срыв формирования российских логистических узлов под Лиманом. Постоянное давление на изюмском направлении, как предполагается, должно вынуждать российскую сторону перебрасывать резервы не для продвижения вперёд, а для стабилизации отдельных участков фронта. Тем самым, по логике, изложенной Лебедевым, Киев стремится осложнить подготовку к возможному штурму Славянско-Краматорской агломерации.

В этом контексте нынешняя интенсивность железнодорожных перевозок через Лозовую объясняется ставкой на одновременное ведение нескольких локальных операций. Предполагается, что украинская сторона намерена отказаться от статичной обороны в пользу мобильных действий малыми группами на подступах к Донбассу с целью замедления продвижения российских войск.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI