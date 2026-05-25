Украина бравирует, но ситуация иная. Чего на самом деле добились ВСУ ударами по русской нефтянке

09:19, 25 май 2026

Российский эксперт в области энергетики, ведущий специалист Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с изданием Царьград дал оценку последствиям украинских атак на объекты нефтяной промышленности России. Комментарий прозвучал на фоне сообщений о том, что после полуночи 25 мая украинская сторона запустила более 300 беспилотных летательных аппаратов и три группы безэкипажных катеров для очередного удара по российской территории.

По словам Митраховича, удары по нефтяной инфраструктуре действительно причиняют ей определённый ущерб. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что масштаб этих атак до сих пор не позволяет говорить о каком-либо качественном или стратегическом изменении положения дел в российской нефтяной отрасли. По его словам, украинские беспилотники не обваливали производство нефти в России до уровня, который можно было бы зафиксировать в открытой международной статистике. Агентство Reuters сообщало о сокращении добычи примерно на 300 тысяч баррелей в сутки, однако ни одно западное издание не зафиксировало кратного падения ни добычи, ни экспорта.

Митрахович также обратил внимание на то, что данные, которые приводят западные агентства — в частности Bloomberg и Reuters, — требуют критического отношения: эти источники неоднократно уличались в распространении недостоверной информации. Тем не менее даже они не сообщают о каких-либо ощутимых показателях снижения.

Отдельно эксперт остановился на методологии подсчёта ущерба, которую, по его оценке, применяют Украина и страны НАТО. По его словам, в соответствующие списки включаются все нефтеперерабатывающие заводы, получившие хотя бы частичные повреждения. Суммируя их совокупную мощность, стороны заявляют о выводе из строя значительной доли российской нефтепереработки. Однако, как пояснил Митрахович, повреждённый завод мог быть атакован незначительно и впоследствии оперативно восстановлен. Таким образом, речь идёт не столько о реальной оценке ущерба, сколько о суммарной мощности всех объектов, так или иначе попавших под удар.

В подтверждение своей позиции эксперт привёл пример из прошлого года, когда ряд западных источников сообщал о проблемах в нефтепереработке России на уровне до 40%. При этом никакого соответствующего падения переработки в действительности зафиксировано не было, дефицита топлива в стране также не возникло. Отдельные перебои с бензином в некоторых регионах Митрахович связал прежде всего с сезонным ростом потребительского спроса, а не с последствиями атак.

Локальные дефициты топлива, по словам эксперта, наблюдались в Крыму — где нефтеперерабатывающих заводов нет, а логистика осложнена близостью к зоне боевых действий, — а также на Дальнем Востоке, где таких предприятий также немного. Однако это принципиально отличается от общероссийского снижения переработки.

Оценивая перспективы, Митрахович отметил, что Украина предпринимает попытки наращивать интенсивность подобных ударов, однако признаков катастрофического ущерба для нефтяной отрасли пока нет. Применительно к ценам на продовольствие в России эксперт назвал главным фактором сезонную составляющую, тогда как удары беспилотников он отнёс ко второму по значимости влиянию.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2