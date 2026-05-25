Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Украина бравирует, но ситуация иная. Чего на самом деле добились ВСУ ударами по русской нефтянке

Украина бравирует, но ситуация иная. Чего на самом деле добились ВСУ ударами по русской нефтянке

09:19, 25 май 2026

Российский эксперт в области энергетики, ведущий специалист Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с изданием Царьград дал оценку последствиям украинских атак на объекты нефтяной промышленности России. Комментарий прозвучал на фоне сообщений о том, что после полуночи 25 мая украинская сторона запустила более 300 беспилотных летательных аппаратов и три группы безэкипажных катеров для очередного удара по российской территории.

По словам Митраховича, удары по нефтяной инфраструктуре действительно причиняют ей определённый ущерб. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что масштаб этих атак до сих пор не позволяет говорить о каком-либо качественном или стратегическом изменении положения дел в российской нефтяной отрасли. По его словам, украинские беспилотники не обваливали производство нефти в России до уровня, который можно было бы зафиксировать в открытой международной статистике. Агентство Reuters сообщало о сокращении добычи примерно на 300 тысяч баррелей в сутки, однако ни одно западное издание не зафиксировало кратного падения ни добычи, ни экспорта.

Митрахович также обратил внимание на то, что данные, которые приводят западные агентства — в частности Bloomberg и Reuters, — требуют критического отношения: эти источники неоднократно уличались в распространении недостоверной информации. Тем не менее даже они не сообщают о каких-либо ощутимых показателях снижения.

Отдельно эксперт остановился на методологии подсчёта ущерба, которую, по его оценке, применяют Украина и страны НАТО. По его словам, в соответствующие списки включаются все нефтеперерабатывающие заводы, получившие хотя бы частичные повреждения. Суммируя их совокупную мощность, стороны заявляют о выводе из строя значительной доли российской нефтепереработки. Однако, как пояснил Митрахович, повреждённый завод мог быть атакован незначительно и впоследствии оперативно восстановлен. Таким образом, речь идёт не столько о реальной оценке ущерба, сколько о суммарной мощности всех объектов, так или иначе попавших под удар.

В подтверждение своей позиции эксперт привёл пример из прошлого года, когда ряд западных источников сообщал о проблемах в нефтепереработке России на уровне до 40%. При этом никакого соответствующего падения переработки в действительности зафиксировано не было, дефицита топлива в стране также не возникло. Отдельные перебои с бензином в некоторых регионах Митрахович связал прежде всего с сезонным ростом потребительского спроса, а не с последствиями атак.

Локальные дефициты топлива, по словам эксперта, наблюдались в Крыму — где нефтеперерабатывающих заводов нет, а логистика осложнена близостью к зоне боевых действий, — а также на Дальнем Востоке, где таких предприятий также немного. Однако это принципиально отличается от общероссийского снижения переработки.

Оценивая перспективы, Митрахович отметил, что Украина предпринимает попытки наращивать интенсивность подобных ударов, однако признаков катастрофического ущерба для нефтяной отрасли пока нет. Применительно к ценам на продовольствие в России эксперт назвал главным фактором сезонную составляющую, тогда как удары беспилотников он отнёс ко второму по значимости влиянию.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Огромные поставки ВСУ пошли на фронт": Срочное письмо из Харьковщины. Киев готовит удар по Купянску

Читайте также:

"Огромные поставки ВСУ пошли на фронт": Срочное письмо из Харьковщины. Киев готовит удар по Купянску
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Российская армия отразила серию атак ВСУ в Курской области
Россия/мир
Российская армия отразила серию атак ВСУ в Курской области
Не успокоились и после рекордного налета: В России рассказали, как ВСУ пытались устроить ночной теракт с помощью дронов
Россия/мир
Не успокоились и после рекордного налета: В России рассказали, как ВСУ пытались устроить ночной теракт с помощью дронов
Удар в спину – "ещё один друг предал Россию": Загадка с ударами по танкерам раскрыта
Россия/мир
Удар в спину – "ещё один друг предал Россию": Загадка с ударами по танкерам раскрыта
Впервые с начала СВО: украинские военные нанесли удар по Кировской области — целью стал резервуар для хранения нефтепродуктов
Россия/мир
Впервые с начала СВО: украинские военные нанесли удар по Кировской области — целью стал резервуар для хранения нефтепродуктов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен