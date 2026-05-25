Удар "Орешником" 24 мая. Почему не было мощных взрывов, и где "вау-эффект"?

24 мая российская сторона применила ракетный комплекс «Орешник» по объекту в районе Белой Церкви. Это уже третий подобный удар с момента первого применения нового вооружения. Версии о целях расходятся, а отсутствие эффектных взрывов вызвало вопросы у части аудитории.

Видеозапись объективного контроля удара «Орешником», нанесённого в ночь на 24 мая в районе Белой Церкви, появилась в открытом доступе. Примечательно, что на кадрах не зафиксировано ни масштабных взрывов, ни зрелищных разрушений, которые наблюдались при первом применении этого оружия. Об ударе и его возможных целях сообщают военные блогеры и координаторы подполья.

За всё время с момента появления «Орешника» удар 24 мая стал третьим. Первый был нанесён по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске — именно тогда это оружие было представлено публично впервые, и именно тогда появился тот самый впечатляющий видеоряд. Второй удар пришёлся по Львову: первоначально сообщалось о поражении газового месторождения, однако впоследствии цель была уточнена — авиаремонтный завод.

Относительно третьего удара единого мнения нет. Команда военного блогера Михаила Звинчука («Рыбарь») допускает, что целью мог стать Белоцерковский авиаремонтный завод — по аналогии с январскими событиями. Одновременно указывается на наличие в районе Гаёв производственных помещений для сборки беспилотников, которые уже неоднократно подвергались российским атакам.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в разговоре с изданием «Царьград» предложил иную версию: по его данным, удар был направлен против жилья, где находились добровольцы, проходившие обучение у командира с позывным «Мадяр».

Не исключается и то, что оба объекта могли быть поражены одновременно — техническая особенность «Орешника» состоит в разделении боевой части, что позволяет поражать несколько целей в ходе одного применения.

Отсутствие зрелищных взрывов авторы канала «Рыбарь» объясняют применением кинетических боевых элементов без взрывчатого вещества. По их оценке, нынешние пуски «Орешника» несут прежде всего психологический эффект, однако главное назначение этих ударов иное: речь идёт об опытной отработке относительно нового средства поражения, эффективность которого продолжает оцениваться, а само изделие — дорабатываться. При этом даже кинетические элементы способны нанести авиационной технике на ремонтном предприятии ощутимый ущерб. Кроме того, удар позиционируется как ответная мера за гибель детей в Старобельске.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2