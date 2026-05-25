09:59, 25 май 2026

После массированного удара по украинским военным объектам президент Владимир Зеленский вновь обратился к западным союзникам. Как сообщает РИА Новости, он призвал усилить поддержку Киева и отметил, что Украина не должна оставаться "один на один" с происходящим.

По словам Зеленского, сбить удалось не всю баллистику. Больше всего попаданий зафиксировано в Киеве. В результате ударов в городе загорелись объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.

В Минобороны России ранее заявили, что был нанесён ответный удар по военным целям на территории Украины. В операции, по данным ведомства, использовались баллистические ракеты "Орешник", аэробаллистические "Искандер", гиперзвуковые аэробаллистические "Кинжал", крылатые ракеты "Циркон", а также другие крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники. Целями стали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты.

Поводом для ответных действий стала атака украинских беспилотников на общежитие колледжа, где находились студенты. По данным властей, в результате той атаки погиб 21 человек. Сообщалось, что военных объектов рядом с местом трагедии не было.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что более 50 представителей СМИ из 19 стран отправились в Старобельск, чтобы увидеть последствия удара ВСУ по учебному заведению. Решение направить журналистов в ЛНР б

ыло принято после того, как постпред Латвии в Совете Безопасности ООН отрицал сам факт этого удара.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2