Европа на взводе. Вот-вот полыхнёт: Польские истребители взмыли в небо из-за русских. Чуть не случилось страшное

10:04, 25 май 2026

Польское оперативное командование привело в готовность авиацию и средства ПВО на фоне полёта российского разведчика Ил-20 над Балтийским морем с выключенным транспондером.

Польша в очередной раз привела вооружённые силы в состояние повышенной боеготовности из-за активности российской авиации. Об этом сообщило Оперативное командование польской армии.

Военное ведомство объявило о переводе в режим готовности истребителей Военно-воздушных сил, а также наземных зенитных комплексов и средств радиолокационного наблюдения. Поводом стала зафиксированная авиационная активность России в период продолжения специальной военной операции.

Непосредственным предшествующим эпизодом стал выход польских истребителей на сопровождение российского самолёта-разведчика Ил-20, совершавшего полёт в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что воздушное судно двигалось с отключённым транспондером. В подтверждение министр опубликовал снимок самолёта с бортовым номером RF-95671, принадлежащего Воздушно-космическим силам России. В пресс-службе Оперативного командования при этом уточнили: нарушения государственной границы Польши в ходе инцидента зафиксировано не было.

Происходящее разворачивается на фоне нарастающей обеспокоенности военного руководства стран Восточной Европы. Начальник Генерального штаба Чехии Карел Рехка в интервью изданию Politico назвал Россию главной угрозой для региона и призвал готовиться к возможному вооружённому конфликту. По его словам, без наращивания оборонных расходов сверх целевого показателя НАТО в 2% ВВП выполнение обязательств по противовоздушной обороне и развитию оборонной промышленности окажется невозможным. Размер военного бюджета при этом стал предметом разногласий между президентом страны Петром Павелом и премьер-министром Андреем Бабишем. Министр обороны Чехии Яромир Зуна, в свою очередь, заявил о намерении Праги увеличить оборонные ассигнования к предстоящему саммиту НАТО.

Параллельно, 22 мая, командный центр НАТО в Великобритании провёл командно-штабные учения под условным наименованием «Аркадный удар», задействовав в качестве подземного штаба заброшенную станцию лондонского метро «Чаринг-Кросс». В ходе учений отрабатывались действия по поражению объектов условного противника в случае нападения на государства-члены альянса, сообщает Царьград.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
