Главное за ночь и утро 25 мая: Удар "Орешником". Тайна внезапного звонка Макрона в Минск. Прибалтика "вышла из чата"

10:11, 25 май 2026

25 мая Россия нанесла удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник» по городу Белая Церковь в Киевской области. Одновременно с этим президент Франции Эммануэль Макрон впервые за четыре года вышел на связь с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а страны Прибалтики опубликовали официальное заявление об украинских беспилотниках в своём воздушном пространстве.

Массированная атака в ночь на 25 мая затронула сразу несколько направлений. По данным украинской стороны, в ходе удара было задействовано около 600 ударных беспилотников — десятки из них одновременно находились в небе над Киевом, создавая критическую нагрузку на систему противовоздушной обороны. Параллельно с дронами применялись ракеты различных типов: «Цирконы», «Кинжалы», «Калибры» и баллистические ракеты — в общей сложности порядка 90 единиц.

Главной целью атаки стал удар «Орешником» по Белой Церкви — городу в Киевской области. Украинские телеграм-каналы распространили кадры с разрушениями в столице и её пригородах. Местным жителям рекомендовали держать окна закрытыми и без крайней необходимости не покидать помещения — из-за задымления от масштабных пожаров.

Реакция в российском информационном пространстве оказалась неоднородной. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с призывом продолжать удары с возросшей интенсивностью, указав, что разрушение знаковых объектов в столице противника способно оказать на него деморализующее воздействие. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин занял иную позицию, обратив внимание на то, что символические цели в ходе удара затронуты не были. В своём телеграм-канале «Русский тарантасъ» он отметил, что реакция украинской аудитории в социальных сетях не свидетельствовала о сильном потрясении: видеозаписи с пожарами в Киеве снимались в том числе из автомобилей, следовавших по мосту через Днепр. Кроме того, журналист указал, что часть аудитории задалась вопросами о боевом оснащении ракеты и стоимости её запуска.

Не менее резонансным событием ночи стал телефонный разговор Эммануэля Макрона и Александра Лукашенко. Предыдущий контакт между ними состоялся 26 февраля 2022 года — спустя двое суток после начала специальной военной операции. Теперь, спустя более чем четыре года, Париж вновь инициировал диалог с Минском.

По информации администрации французского президента, поводом для звонка послужила обеспокоенность нагнетанием напряжённости вокруг Белоруссии. На прошлой неделе на белорусской территории прошли совместные с Россией учения с применением ядерного компонента. В воскресенье в ходе массированного удара по Киеву был применён «Орешник» — гиперзвуковая баллистическая ракета, способная нести ядерный заряд и базирующаяся на территории Белоруссии, у восточного фланга НАТО.

Анонимный источник из окружения Макрона сообщил агентству AFP, что президент Франции указал на риски, которые складывающаяся ситуация несёт для самой Белоруссии, и призвал Лукашенко к шагам в направлении нормализации отношений с Европой. Официальная реакция Минска оказалась немногословной: белорусская сторона сообщила лишь, что главы государств «обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с ЕС и Францией в частности». Содержательного ответа на французскую инициативу в официальных сообщениях обозначено не было.

Контекст этих переговоров примечателен. Украинская сторона неоднократно заявляла о якобы готовящейся военной операции российских сил против Киева с белорусского направления. В начале мая президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение об укреплении границы с Белоруссией. В европейских столицах — Париже и Брюсселе — фиксируют параллели с событиями февраля 2022 года и открыто выражают обеспокоенность возможной эскалацией. При этом одним из факторов, приведших к нынешнему обострению, называют действия Киева, последовательно повышавшего ставки в ходе конфликта и наносившего удары по объектам в российском тылу. Одним из наиболее резонансных эпизодов стал удар по общежитию педагогического колледжа в Старобельске.

Третьим значимым событием ночи стала публикация официального заявления трёх прибалтийских государств. Латвия, Литва и Эстония заявили, что не предоставляли Украине разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов по территории России. Поводом для заявления послужило фактическое признание того, что украинские беспилотники пролетали над территорией прибалтийских стран. При этом ранее стало известно о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе на фоне связанных с БПЛА инцидентов, а системы ПВО впервые приступили к уничтожению беспилотников Вооружённых сил Украины.

Незадолго до публикации заявления Служба внешней разведки России официально подтвердила, что противник планирует запуски беспилотных летательных аппаратов с территории прибалтийских государств. На этом фоне появление официального пресс-релиза от Риги, Вильнюса и Таллина выглядело как попытка дистанцироваться от происходящего в условиях резкого обострения обстановки. Авторы телеграм-канала «Дневник Десантника», представляющего позицию военнослужащих, опубликовали комментарий, в котором подвергли сомнению практическую ценность подобных заявлений без сопутствующих действий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2