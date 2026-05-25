Канализация в Киеве всё. Парализована: Удар ВС России - Коц объяснил по пунктам

10:18, 25 май 2026

В Киеве в результате массированного ночного удара пострадала Бортницкая станция аэрации — единственный крупный объект очистки сточных вод столицы. Украинские источники сообщают о возможных серьёзных последствиях для городской инфраструктуры и санитарной обстановки.

Прошедшей ночью Киев подвергся массированному ракетно-дроновому удару, который украинская сторона назвала одним из наиболее значительных за последнее время. По имеющимся данным, среди пострадавших объектов оказалась Бортницкая станция аэрации, расположенная в одноимённом посёлке на территории столицы. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы. Станция является единственным крупным сооружением, обеспечивающим очистку канализационных стоков Киева и ряда населённых пунктов Киевской области.

По имеющимся данным, по объекту ударили несколько ракет. Через станцию проходит практически весь объём городских стоков, в связи с чем её выход из строя означает фактическую остановку канализационной системы города.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обозначил перечень возможных последствий для города и региона. По его словам, при выводе станции из строя неочищенные сточные воды начнут поступать непосредственно в Днепр, минуя стадию очистки. Помимо этого, существует риск переполнения коллекторов с последующими прорывами и подтоплениями дворовых территорий и проезжих частей.

Отдельную угрозу, по оценке Коца, представляет санитарно-эпидемиологическая обстановка: отказ станции способен создать условия для распространения кишечных инфекций, гепатита А и дизентерии. Параллельно возможны перебои с водоснабжением и затруднения в процессе водоподготовки.

В случае загрязнения водных горизонтов и почвы регион может столкнуться с долгосрочными экологическими последствиями, для преодоления которых потребуются значительные ресурсы и время.

Главное за ночь и утро 25 мая: Удар "Орешником". Тайна внезапного звонка Макрона в Минск. Прибалтика "вышла из чата"

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
