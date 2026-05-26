После такой встряски в Минобороны Сладков воскликнул: "Ах, как интересно..."

09:24, 26 май 2026

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал неожиданное назначение Виталия Шулики на должность заместителя министра обороны Андрея Белоусова, назвав нового замминистра редким специалистом в области цифровизации и борьбы с экономическими преступлениями.

Генерал-полковник полиции Виталий Шулика назначен заместителем министра обороны России Андрея Белоусова. Кадровые изменения в военном ведомстве вызвали широкое обсуждение — об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Биография нового заместителя министра охватывает несколько ключевых направлений государственной службы. По данным Сладкова, Шулика окончил училище Штыменко с профилем защиты государственной тайны на факультете спецсвязи, а затем прошёл подготовку в Военно-морской академии в Санкт-Петербурге. Дальнейший профессиональный путь генерала был связан с Министерством внутренних дел: он занимался противодействием киберпреступности, после чего возглавил направление в управлении «П», специализирующемся на борьбе с экономическими преступлениями в сфере промышленности, высоких технологий и стратегических отраслей. В круг его компетенций входили организация оперативно-розыскной деятельности и работа с закрытыми базами данных.

Сладков также указал, что до нынешнего назначения Шулика исполнял поручения в области цифровизации и развития искусственного интеллекта.

Военный корреспондент подчеркнул, что вооружённым силам сегодня необходимы узкопрофильные специалисты сразу в нескольких областях — цифровых технологиях, внедрении искусственного интеллекта, а также противодействии экономическим преступлениям в системе обеспечения армии. По его словам, приход таких профессионалов из гражданских и смежных силовых структур является оправданным шагом. Сладков добавил, что ранее скептически относился к офицерам без классического военного образования, однако со временем убедился в высоком профессионализме многих из них.

В завершение военкор обозначил главный приоритет для нового руководства: жёсткое пресечение хищений в системе снабжения вооружённых сил.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2