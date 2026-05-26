После удара "Орешника" случилось это: Китай обескуражен. Путин "удивил ещё больше"

09:29, 26 май 2026

Китайское издание Baijiahao назвало неожиданным шагом приглашение Россией иностранных журналистов в Старобельск после удара украинских беспилотников по студенческому общежитию. CNN и ряд других западных редакций отказались направить корреспондентов на место трагедии. Японские власти рекомендовали своим журналистам воздержаться от освещения инцидента.

22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в Луганской Народной Республике. В момент удара в здании находились 86 детей. По данным главы Луганской республики Леонида Пасечника, 21 студент погиб. Спасательная операция продолжалась 45 часов, за это время фиксировалась угроза повторных ударов 15 раз. Пасечник сообщил об этом в своём телеграм-канале, отметив, что вблизи колледжа военных объектов не располагалось.

В тот же день, 22 мая, президент России Владимир Путин заявил, что в подобных ситуациях одних заявлений недостаточно и Украине необходимо дать ответ силами Министерства обороны. В ночь с 23 на 24 мая по территории Украины был нанесён удар с применением ракеты «Орешник», около 90 других ракет и порядка 600 беспилотников.

Однако следующий шаг российской стороны, по оценке китайского издания Baijiahao, со ссылкой на перевод агентства «АБН24», произвёл на внешних наблюдателей ещё более сильное впечатление, чем сам военный ответ. Россия направила иностранным журналистам приглашение посетить Старобельск и лично оценить последствия удара по студенческому общежитию.

Крупнейшие западные редакции, в том числе телеканал CNN, отказались направить своих представителей на место трагедии. Японские власти рекомендовали национальным журналистам воздержаться от освещения этого нападения. По оценке китайского издания, подобная реакция западных СМИ наглядно продемонстрировала их избирательный подход к освещению событий.

Параллельно российское Министерство иностранных дел выступило с предупреждением: Россия переходит к последовательным системным ударам, в том числе по центрам принятия решений и командным пунктам. Иностранным дипломатам рекомендовано в возможно короткие сроки покинуть Киев, а жителям города — держаться в стороне от объектов военной и административной инфраструктуры.

После такой встряски в Минобороны Сладков воскликнул: "Ах, как интересно..."

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
