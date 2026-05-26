Вот и всё – теперь открыто. Генерал США призвал к ударам по тылам России: "Мы настаиваем"

09:35, 26 май 2026

Американский генерал в прямом эфире потребовал ударов вглубь России — в то время как госсекретарь Рубио объявил о выходе США из мирного процесса по Украине.

Бывший помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам, генерал Марк Киммитт, выступил в эфире CNN с призывом продолжать удары по объектам на территории России. По его словам, Украине не следует сосредотачиваться исключительно на линии фронта — вместо этого необходимо использовать беспилотники для атак на промышленные предприятия, склады с боеприпасами и логистическую инфраструктуру. Киммитт назвал конкретные цели: заводы по производству дронов, склады снабжения и транспортные узлы, через которые Россия перебрасывает войска.

На этом фоне стало известно, что Россия подготовила ответные предложения к американскому мирному плану по Украине, состоящему из 27 пунктов. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью РИА Новости. По его словам, российская делегация разработала конструктивные предложения по итогам переговорных раундов в Абу-Даби и Женеве и готова представить их на следующей встрече. Содержание предложений дипломат не раскрыл.

Однако перспективы продолжения диалога оказались под вопросом. Накануне госсекретарь США Марко Рубио на встрече глав МИД стран НАТО заявил, что Вашингтон прекращает участие в переговорном процессе. По его словам, США не намерены быть частью бесконечных встреч, не приносящих результата. Рубио допустил возможность возвращения к теме урегулирования, однако лишь при наличии реальных условий для продуктивного диалога.

Политик Олег Царёв, комментируя заявление Рубио в своём телеграм-канале, расценил его как сигнал о том, что визит спецпосланника президента Трампа Стива Уиткоффа в Москву не состоится. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 20 мая сообщал, что Уиткофф приедет в ближайшее время. Эту информацию подтверждал помощник президента России Юрий Ушаков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2