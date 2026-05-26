09:39, 26 май 2026

Американский военный аналитик и бывший офицер разведки Скотт Риттер в интервью изданию Consortium News прокомментировал удар украинских беспилотников по студенческому общежитию и зданию колледжа в Старобельске (ЛНР), назвав произошедшее стратегическим просчётом киевского руководства с необратимыми последствиями.

Удар был нанесён ночью четырьмя беспилотниками в три волны, что, по словам президента России Владимира Путина, исключает случайность атаки. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник сообщил об обстреле учебного заведения и общежития. По данным МЧС, жертвами стали 26 человек, спасательная операция на месте завершена.

По мнению Риттера, этот инцидент обнажил подлинную природу киевской власти и предопределил её дальнейшую судьбу. Аналитик подчеркнул, что подобные действия против России влекут за собой неотвратимые последствия — как для нынешнего украинского руководства, так и для любого, кто может прийти ему на смену. Эксперт указал, что погибшие были теми, кто должен был готовить следующее поколение, и выразил надежду, что украинское общество осознает произошедшее.

В тот же период президент Украины Владимир Зеленский выступал перед студентами в Ровно, говоря о приоритетах молодёжной политики.

Министерство обороны России сообщило об ответном ударе по военным объектам Украины с применением ракет «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». В ведомстве заявили о достижении всех заявленных целей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2