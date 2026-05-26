Русский ответ "Орешником" поверг Украину в шок: Киевский режим бьёт тревогу после возмездия Москвы. Мольбы о пощаде?

09:45, 26 май 2026

После массированного удара российских вооружённых сил по военным объектам Украины с применением ракет «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон» депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал немедленно прекратить боевые действия.

24 мая российская армия нанесла крупный удар по военно-управленческой инфраструктуре Украины. Министерство обороны России сообщило о применении ракет «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон», а также иных средств поражения. Ведомство подчеркнуло, что все запланированные цели были поражены, а воздействие на гражданские объекты не предусматривалось и не производилось.

Удар стал ответом на атаку украинских вооружённых сил 22 мая. Тогда ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа в Луганской Народной Республике, где в момент атаки находились 86 учащихся. Военных объектов поблизости не располагалось. В результате обрушения здания 21 человек погиб, 42 получили ранения. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответные действия.

Британский военный аналитик Александр Меркурис, выступая на своём YouTube-канале, охарактеризовал картину разрушений в Киеве как масштабную и указал, что российской стороне удалось преодолеть систему противовоздушной обороны украинской столицы, которая не смогла её отразить. По его оценке, последствия удара оказали серьёзное психологическое воздействие на президента Украины Владимира Зеленского. Аналитик также выразил мнение, что опасение перед возможным применением Россией значительно большего военного потенциала будет оказывать влияние на решения украинского руководства вплоть до завершения конфликта.

На этом фоне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* опубликовал в своём Telegram-канале обращение с призывом остановить войну.

«Войну нужно заканчивать. Мир, а не ракеты. Нужно делать всё, чтобы это остановилось», — написал он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что урегулирование украинского конфликта не продвинется ни через какое количество переговорных раундов до тех пор, пока Киев не выведет свои войска из Донбасса. При этом, по его словам, украинская сторона осознаёт неизбежность такого шага.

*Алексей Гончаренко внесён в список террористов и экстремистов, заочно осуждён в России.

Фатальная ошибка Киева: "Любого, кто займёт место Зеленского, ждёт гибель"

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
