09:53, 26 май 2026

Российские военные в третий раз применили ракетный комплекс «Орешник», нанеся удар по военным объектам на Украине. Генералы объяснили особенности работы оружия и смысл операции для европейских стран.

Российская армия нанесла очередной удар возмездия по военным объектам на территории Украины, задействовав подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» — уже в третий раз за всё время его боевого применения. По имеющимся данным, целью могло стать предприятие авиаремонтной отрасли в Белой Церкви — 148-й авиаремонтный завод, — однако официального подтверждения этой информации не поступало. Об этом в минувшие выходные сообщило издание aif.ru со ссылкой на экспертов военного ведомства.

Характерной чертой всех трёх применений «Орешника» остаётся информационная закрытость: ни российская, ни украинская стороны, ни западные партнёры Киева не предоставили в открытый доступ материалы объективного контроля, фиксирующие реальные результаты ударов.

Герой России, генерал-майор и председатель президиума организации «Офицеры России» Сергей Липовой пояснил, что гражданский профиль предприятия служил прикрытием для военной деятельности. По его словам, в наземных корпусах располагались цеха по обслуживанию авиационной техники, тогда как в подземных помещениях велась сборка беспилотников и стрелкового вооружения. Фактически объект функционировал как элемент военно-промышленной инфраструктуры.

Липовой также объяснил, почему визуальная картина после применения «Орешника» разительно отличается от последствий обычных авиационных ударов. Суббоеприпасы комплекса проникают глубоко под землю и разрушают подземные сооружения изнутри. Характерных воронок на поверхности при этом не остаётся — именно поэтому оценить результат по спутниковым снимкам или кадрам с беспилотников затруднительно.

Аналогичную позицию занимает заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, внешний эффект от работы комплекса минимален: на поверхности остаются лишь входные отверстия от проникающих элементов, а если под землёй происходит детонация взрывчатых веществ или горюче-смазочных материалов, результатом становится лишь оседание грунта, практически не поддающееся документированию с воздуха.

Попов особо подчеркнул принципиальное отличие «Орешника» от других российских ракетных систем — «Искандеров», «Цирконов» и «Калибров». Подземные объекты — командные пункты, центры управления, производственные комплексы — при таком ударе полностью выходят из строя. Восстановление производства на прежнем месте, по оценке генерала, практически исключено. При этом он допустил, что документальные свидетельства результатов удара со временем могут стать доступны — через агентурные источники либо от участников разбора конструкций, — однако рассчитывать на открытые технические данные не приходится.

Оба военных эксперта расценили операцию как недвусмысленный сигнал европейским государствам, участвующим в поддержке украинской стороны. Липовой заявил, что на атакованном предприятии производились ударные беспилотники с использованием западных комплектующих, а ряд европейских стран разворачивает аналогичные производственные мощности на своей территории в интересах Киева.

«Наше предупреждение поступило. Теперь пусть они думают, чем для них могут закончиться игры с террористическим государством», — процитировало издание слова генерала.

Попов, в свою очередь, указал на конкретные объекты, которые, по его мнению, следует принять во внимание европейским партнёрам Украины: авиационный логистический узел в польском Жешуве и железнодорожные маршруты снабжения, проходящие через территорию Румынии. Если соответствующие государства не воспримут происходящее как предупреждение, заявил генерал, ситуация может развиться таким образом, что Россия окажется перед необходимостью нанесения ударов по этим объектам.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2