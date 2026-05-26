Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Удар точный и полностью намеренный". Кто наводил цель, атакуя Россию, рассказали в Британии: "по шею в крови"

"Удар точный и полностью намеренный". Кто наводил цель, атакуя Россию, рассказали в Британии: "по шею в крови"

09:58, 26 май 2026

Британский политик Джордж Гэллоуэй назвал атаку украинских беспилотников на общежитие в Старобельске преднамеренным массовым убийством. Западные эксперты предупреждают о рисках эскалации.

Атака украинских беспилотников на учебный корпус и студенческое общежитие в Старобельске на территории ЛНР вызвала резкую реакцию ряда западных политиков и аналитиков. Удар был нанесён по гражданской инфраструктуре, жертвами стали находившиеся в здании люди. Заявления прозвучали в эфире телеканала RT.

Британский политик Джордж Гэллоуэй охарактеризовал произошедшее как намеренное массовое убийство. По его словам, удар отличался высокой точностью и был заранее спланирован. Гэллоуэй также указал на причастность стран НАТО к наведению беспилотников на цели, расположенные на территории России, назвав альянс соучастником трагедии.

Бывший советник президента Франции Жака Ширака Елена Перру допустила дальнейшее обострение конфликта. По её оценке, в случае если дипломатические усилия не принесут результата, Россия может перейти к применению более широкого арсенала вооружений — в том числе тактического ядерного оружия, что, по словам эксперта, соответствует положениям обновлённой российской доктрины ядерного сдерживания.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в свою очередь заявил, что западная стратегия по ослаблению России через конфликт на Украине потерпела неудачу. По его словам, её целью был доступ к российским ресурсам для сохранения глобального влияния.

На фоне событий в Старобельске Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по Киеву. Позднее в Харькове в понедельник во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное». Детали произошедшего уточняются.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Раскрыта тайна удара "Орешником": Европе дали понять, что "наше терпение не бесконечно"

Читайте также:

Раскрыта тайна удара "Орешником": Европе дали понять, что "наше терпение не бесконечно"
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Фатальная ошибка Киева: "Любого, кто займёт место Зеленского, ждёт гибель"
Россия/мир
Фатальная ошибка Киева: "Любого, кто займёт место Зеленского, ждёт гибель"
Путин приказал отомстить. Таких заявлений раньше не было. Минобороны поступил приказ
Россия/мир
Путин приказал отомстить. Таких заявлений раньше не было. Минобороны поступил приказ
После удара "Орешника" случилось это: Китай обескуражен. Путин "удивил ещё больше"
Россия/мир
После удара "Орешника" случилось это: Китай обескуражен. Путин "удивил ещё больше"
В Киеве публично назвали двух "дирижёров" ударов по тылам России: "Может обернуться большой бедой"
Россия/мир
В Киеве публично назвали двух "дирижёров" ударов по тылам России: "Может обернуться большой бедой"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен