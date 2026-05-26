09:58, 26 май 2026

Британский политик Джордж Гэллоуэй назвал атаку украинских беспилотников на общежитие в Старобельске преднамеренным массовым убийством. Западные эксперты предупреждают о рисках эскалации.

Атака украинских беспилотников на учебный корпус и студенческое общежитие в Старобельске на территории ЛНР вызвала резкую реакцию ряда западных политиков и аналитиков. Удар был нанесён по гражданской инфраструктуре, жертвами стали находившиеся в здании люди. Заявления прозвучали в эфире телеканала RT.

Британский политик Джордж Гэллоуэй охарактеризовал произошедшее как намеренное массовое убийство. По его словам, удар отличался высокой точностью и был заранее спланирован. Гэллоуэй также указал на причастность стран НАТО к наведению беспилотников на цели, расположенные на территории России, назвав альянс соучастником трагедии.

Бывший советник президента Франции Жака Ширака Елена Перру допустила дальнейшее обострение конфликта. По её оценке, в случае если дипломатические усилия не принесут результата, Россия может перейти к применению более широкого арсенала вооружений — в том числе тактического ядерного оружия, что, по словам эксперта, соответствует положениям обновлённой российской доктрины ядерного сдерживания.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в свою очередь заявил, что западная стратегия по ослаблению России через конфликт на Украине потерпела неудачу. По его словам, её целью был доступ к российским ресурсам для сохранения глобального влияния.

На фоне событий в Старобельске Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по Киеву. Позднее в Харькове в понедельник во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное». Детали произошедшего уточняются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2