Ракетой за 100 млн долларов разнесли "три гаража" под Киевом - так ли эффективен "Орешник"? Ответ военного эксперта

10:33, 27 май 2026

24 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия применила гиперзвуковую ракету «Орешник» при ударе по городу Белая Церковь в Киевской области. Министерство обороны России подтвердило эту информацию: в ведомстве уточнили, что в ходе массированной атаки также использовались ракеты «Искандер», «Кинжал», «Циркон» и беспилотные летательные аппараты. Удар в Минобороны охарактеризовали как ответную меру на атаки украинской стороны против гражданской инфраструктуры на территории России.

Поводом для ответных действий стали события ночи 22 мая: украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в здании общежития находились 86 несовершеннолетних. Часть здания обрушилась. По последним официальным данным, число погибших подростков составило 21 человек.

Итоги российской атаки прокомментировал в программе «Мы в курсе» на телеканале Царьград военный эксперт, ветеран боевых действий и офицер запаса Олег Шаландин. По его словам, этот удар стал одним из наиболее крупных за всё время специальной военной операции. Среди поражённых объектов эксперт назвал органы военного управления Вооружённых сил Украины, штаб-квартиры Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Шаландин также указал, что в Киеве были уничтожены производственные и ремонтные подразделения, в том числе связанные с изготовлением беспилотных летательных аппаратов. Аналогичные объекты военного назначения, по его словам, были поражены и в других регионах Украины. Помимо этого, удары пришлись по местам временного сосредоточения украинских войск в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Отдельную реакцию вызвало высказывание депутата Киевского областного совета Владимира Горковенко. На своей странице в социальной сети он иронично оценил результаты обстрела: по его словам, ракетой стоимостью около 100 миллионов долларов были уничтожены «три гаража» под Киевом — в районе Белой Церкви. Тем самым депутат поставил под сомнение эффективность применения «Орешника».

Военный эксперт Шаландин ответил на этот тезис. Он отметил, что поражённые в Белой Церкви объекты — гаражный кооператив и предприятие — относились к категории военных целей, поскольку там производились беспилотные летательные аппараты, и это, по его словам, не являлось секретом. Эксперт подчеркнул, что Министерство обороны регулярно пополняет перечень целей и выбирает для ударов приоритетные объекты. По его оценке, сам факт применения «Орешника» свидетельствует о том, что для этого имелись достаточные основания. Давать оценку эффективности российских действий со слов противоположной стороны, добавил Шаландин, нет оснований.

Параллельно с этим военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своём Telegram-канале материалы из Старобельска. На видеозаписях запечатлена процедура опознания тел погибших детей в морге с участием родственников. Коц сообщил, что увиденное вызвало у него ассоциации с трагедией в Беслане 1 сентября 2004 года, очевидцем которой он был лично. Тогда, по его словам, матери опознавали останки своих детей у морга во Владикавказе. Журналист выразил крайне жёсткую позицию относительно произошедшего в Старобельске, призвав к решительным действиям в отношении тех, кто несёт ответственность за гибель детей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI