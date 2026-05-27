Будет жарко. Россия перебрасывает "Медведей" на юг. Наступает решающая стадия СВО

10:39, 27 май 2026

МИД России предупредил иностранных дипломатов об эвакуации из Киева. Стратегические бомбардировщики Ту-95М3 переброшены ближе к южным позициям. Переговоры Лаврова и Рубио подтверждены американскими СМИ.

Российское военное ведомство объявило о готовящихся ударах по командным центрам Украины, а МИД рекомендовал иностранным дипломатам покинуть Киев. Об этом стало известно 27 мая. Информацию приводят военные блогеры, OSINT-аналитики, а также ряд зарубежных изданий, в том числе Politico и The Hill.

По данным автора Telegram-канала Condottiero, ветерана структуры «Вагнер», Воздушно-космические силы России произвели переброску стратегических бомбардировщиков Ту-95М3 в южном направлении. Помимо этого, в состояние боевой готовности были приведены пусковые установки ракет «Искандер», а также бункеробойные ракеты «Оникс» — последние не задействовались на протяжении длительного времени.

Согласно сообщениям военных корреспондентов «Первого Харьковского», реакция украинской стороны на предупреждения российского МИД оказалась показательной. Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в течение суток после удара ракетами «Орешник» по объекту в Белой Церкви выехали к союзникам — первый во Францию, второй в Германию. По данным Politico, интенсивность поездки Умерова в Берлин напрямую соответствовала жёсткости сигналов, поступивших из Москвы.

Российское внешнеполитическое ведомство ранее официально подтвердило, что Вооружённые силы России продолжат системные удары по центрам принятия решений и командным пунктам на территории Украины. Поводом для перехода к следующему этапу действий было названо нападение украинских формирований на объекты в Луганской Народной Республике. МИД также рекомендовал жителям Киева избегать нахождения вблизи объектов военной и административной инфраструктуры.

Американское издание The Hill подтвердило факт телефонных переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. В ходе разговора Лавров, по имеющимся сведениям, рекомендовал американской стороне вывести своих граждан из Киева. Содержательную часть беседы издание изложило со ссылкой на официальное сообщение российского МИД. Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Дели, допустил возможность дальнейшей эскалации конфликта, однако подчеркнул готовность Вашингтона выступить посредником в его урегулировании.

Политолог и американист Дмитрий Дробницкий обратил внимание на распространение в американских СМИ понятия «следующий этап» применительно к ситуации на Украине. По его оценке, в европейском политическом дискурсе признание нового витка эскалации по-прежнему затруднено, поскольку это потребовало бы пересмотра сложившихся политических позиций.

Европейские дипломаты публично отвергли рекомендацию покинуть украинскую столицу и заявили об отказе от эвакуации. Брюссель в это время приступил к подготовке очередного санкционного пакета.

Ближе к полуночи 27 мая стратегическая авиация России, по имеющимся данным, поднялась в воздух. Украинская сторона, согласно информации военных наблюдателей, подтвердила, что до следующей волны возможных ударов остаётся не более трёх суток.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI