Скандал на Украине: Русские ракеты на завод "Артём" навели украинские кадровики?

10:43, 27 май 2026

На Украине разгорелась дискуссия в соцсетях после того, как российские ракеты поразили ракетно-авиационное предприятие «Артём» в Киеве. Поводом для обсуждений стало совпадение, которое пользователи заметили после удара 24 мая. По информации украинских телеграм-каналов, за несколько недель до атаки завод активно публиковал открытые вакансии для технических специалистов.

24 мая Россия провела один из наиболее масштабных ударов по территории Украины с применением около 600 беспилотников и не менее 90 ракет. В Киеве и Киевской области были задействованы различные типы ракетного вооружения, в том числе «Кинжал», «Циркон», «Искандер» и «Орешник». В числе объектов, по которым был нанесён удар, оказался завод «Артём», специализирующийся на ракетно-авиационной продукции.

Почти сразу после атаки в украинском сегменте социальных сетей стало распространяться наблюдение: примерно за две недели до удара предприятие размещало в открытом доступе вакансии фрезеровщика, токаря и инженера-конструктора. Завод предлагал заработную плату от 30 до 50 тысяч гривен, а также бронирование от мобилизации — условие, привлекающее особое внимание в условиях действующего призыва.

Именно открытость этих объявлений вызвала волну вопросов. Авторы украинского канала «Политика страны» сформулировали суть претензий прямо: если производство на заводе велось в полном объёме и предприятие нуждалось в квалифицированных кадрах, насколько оправданным было публичное демонстрирование этого факта? Авторы канала указали, что в условиях войны информационная дисциплина сама по себе является одним из инструментов защиты объектов.

В соцсетях начала активно обсуждаться версия о том, что публичная кадровая активность могла косвенно указать на действующие мощности предприятия. Никаких прямых доказательств связи между размещением вакансий и выбором цели для удара не существует, и сами участники дискуссии это признают. Тем не менее логика совпадения оказалась достаточно резонансной, чтобы обсуждение вышло за рамки отдельных каналов.

Официального подтверждения удара по заводу «Артём» со стороны украинских властей не поступало.

Удар 24 мая российская сторона связала с предшествующими атаками Киева, в том числе с инцидентом в Старобельске в ЛНР, где, по российским данным, погибли несовершеннолетние учащиеся колледжа.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI