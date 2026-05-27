Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Снесём вообще всю Украину". Но позже. И если будет приказ: Офицер запаса призвал "набраться терпения"

"Снесём вообще всю Украину". Но позже. И если будет приказ: Офицер запаса призвал "набраться терпения"

10:49, 27 май 2026

После гибели более 20 подростков в Старобельске в обломках украинских беспилотников обнаружили фрагмент терминала Starlink. Военный эксперт Олег Шаландин допустил полное уничтожение Украины — при наличии соответствующего приказа.

В общежитии Старобельска после удара украинских беспилотников погибли более 20 подростков. Среди обломков дронов ВСУ следователи обнаружили фрагмент антенны терминала Starlink. Об этом сообщает РИА Новости.

Находка стала поводом для широкой дискуссии в российском медиапространстве. Ведущая телеканала Царьград Елена Афонина в программе «Мы в курсе» оставила вопрос: возможно ли продолжение мирных переговоров с Киевом при американском посредничестве, если оборудование американской компании обнаружено на месте трагедии? По её словам, логика происходящего не располагает к диалогу с теми, кто снабжает украинскую сторону вооружением и финансами.

Афонина также напомнила, что ряд украинских чиновников высокого ранга включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, а западные государства, продолжающие военную и финансовую поддержку Киева, тем самым, по её оценке, выступают пособниками этих лиц.

Военный эксперт, ветеран боевых действий и офицер запаса Олег Шаландин, приглашённый в эфир для комментария, занял более взвешенную позицию. По его словам, для достижения долгосрочного мира диалог с противоположной стороной неизбежен. При этом он подчеркнул, что военное давление остаётся инструментом принуждения Киева к переговорам.

Шаландин также допустил, что в случае необходимости и при получении соответствующего приказа российская сторона располагает возможностями для нанесения значительно более масштабных ударов. Офицер призвал не торопиться с выводами и дать время для оценки дальнейшего развития событий. По его словам, удар возмездия уже состоялся, и теперь следует наблюдать за реакцией противоположной стороны. Шаландин выразил уверенность в компетентности российского Генерального штаба и добавил, что пока Киеву предоставляется возможность самостоятельно прекратить вооружённое противостояние.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Скандал на Украине: Русские ракеты на завод "Артём" навели украинские кадровики?

Читайте также:

Скандал на Украине: Русские ракеты на завод "Артём" навели украинские кадровики?
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

Маск позволил убивать русских. Дальше будет только хуже: Украинские дроны попали в "белые списки"
Россия/мир
Маск позволил убивать русских. Дальше будет только хуже: Украинские дроны попали в "белые списки"
Ракетой за 100 млн долларов разнесли "три гаража" под Киевом - так ли эффективен "Орешник"? Ответ военного эксперта
Россия/мир
Ракетой за 100 млн долларов разнесли "три гаража" под Киевом - так ли эффективен "Орешник"? Ответ военного эксперта
Цель — резиденция Путина? Ветеран боевых действий намекнул на скрытую операцию после недели непрерывных атак на Сочи
Россия/мир
Цель — резиденция Путина? Ветеран боевых действий намекнул на скрытую операцию после недели непрерывных атак на Сочи
"Удар точный и полностью намеренный". Кто наводил цель, атакуя Россию, рассказали в Британии: "по шею в крови"
Россия/мир
"Удар точный и полностью намеренный". Кто наводил цель, атакуя Россию, рассказали в Британии: "по шею в крови"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен