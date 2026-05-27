10:49, 27 май 2026

После гибели более 20 подростков в Старобельске в обломках украинских беспилотников обнаружили фрагмент терминала Starlink. Военный эксперт Олег Шаландин допустил полное уничтожение Украины — при наличии соответствующего приказа.

В общежитии Старобельска после удара украинских беспилотников погибли более 20 подростков. Среди обломков дронов ВСУ следователи обнаружили фрагмент антенны терминала Starlink. Об этом сообщает РИА Новости.

Находка стала поводом для широкой дискуссии в российском медиапространстве. Ведущая телеканала Царьград Елена Афонина в программе «Мы в курсе» оставила вопрос: возможно ли продолжение мирных переговоров с Киевом при американском посредничестве, если оборудование американской компании обнаружено на месте трагедии? По её словам, логика происходящего не располагает к диалогу с теми, кто снабжает украинскую сторону вооружением и финансами.

Афонина также напомнила, что ряд украинских чиновников высокого ранга включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, а западные государства, продолжающие военную и финансовую поддержку Киева, тем самым, по её оценке, выступают пособниками этих лиц.

Военный эксперт, ветеран боевых действий и офицер запаса Олег Шаландин, приглашённый в эфир для комментария, занял более взвешенную позицию. По его словам, для достижения долгосрочного мира диалог с противоположной стороной неизбежен. При этом он подчеркнул, что военное давление остаётся инструментом принуждения Киева к переговорам.

Шаландин также допустил, что в случае необходимости и при получении соответствующего приказа российская сторона располагает возможностями для нанесения значительно более масштабных ударов. Офицер призвал не торопиться с выводами и дать время для оценки дальнейшего развития событий. По его словам, удар возмездия уже состоялся, и теперь следует наблюдать за реакцией противоположной стороны. Шаландин выразил уверенность в компетентности российского Генерального штаба и добавил, что пока Киеву предоставляется возможность самостоятельно прекратить вооружённое противостояние.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI