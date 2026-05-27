10:55, 27 май 2026

Утром 27 мая сразу несколько событий изменили информационный фон вокруг конфликта на Украине. Российское министерство иностранных дел призвало иностранных граждан покинуть Киев, по украинской территории был нанесён удар ракетой «Орешник», а Китай впервые с момента эскалации обозначил свою позицию. Об этом сообщают военные обозреватели, OSINT-аналитики и профильные издания.

Стратегические перегруппировки

По информации ветерана частной военной компании «Вагнер», ведущего канал Condottiero, Воздушно-космические силы России перебрасывают стратегические бомбардировщики Ту-95МС ближе к южному направлению. Помимо этого, в повышенную боевую готовность приведены пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Отдельно отмечается, что впервые за продолжительное время к боевому дежурству подготовлены противокорабельные ракеты «Оникс», способные поражать в том числе наземные цели.

Украинская сторона между тем настаивает на том, что удар «Орешника» по Белой Церкви пришёлся исключительно по территории гаражного кооператива вблизи военного аэродрома, а остальные цели якобы были поражены средствами противовоздушной обороны. Аналитики мониторингового канала «Крылатые» характеризуют эту версию как неправдоподобную и обращают внимание на поведение украинского руководства после удара: президент Зеленский немедленно вылетел во Францию, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Умеров — в Германию, причём визит в Берлин не был запланирован заранее.

Экстренный вояж в Берлин

По данным издания Politico, оперативность, с которой Умеров покинул Румынию и направился в германскую столицу, напрямую связана с жёсткостью предупреждений российского МИД и декларируемой готовностью Министерства обороны России претворить их в жизнь. В Берлине секретарь СНБО провёл закрытые переговоры с представителями Германии, Франции и Великобритании. Украинские военные корреспонденты канала «Первый Харьковский» расценивают подобное поведение как свидетельство нервозности, а не уверенности в собственных позициях.

Позиция Подоляки: Запад ждёт внутреннего кризиса в России

Военный обозреватель Юрий Подоляка развёрнуто прокомментировал заявление МИД с призывом к иностранцам покинуть Киев. По его оценке, это заявление поставило Москву в двусмысленное положение: отсутствие последующих ударов будет интерпретировано как слабость, а их нанесение западные медиа немедленно используют для наращивания антироссийской повестки и увеличения военной помощи Украине. Европейские дипломаты уже публично отказались от эвакуации.

Вместе с тем Подоляка указывает на принципиальный, по его мнению, момент: силовое давление остаётся единственным инструментом, который воспринимается западными партнёрами Киева всерьёз. В подтверждение он ссылается на иранский опыт, согласно которому переговорный процесс начинается лишь тогда, когда оппонент воспринимает угрозу как реальную. Любые переговоры без предварительного силового давления обозреватель считает бессодержательными. Единственный рациональный смысл недавних заявлений, по его словам, — подготовка более жёстких условий на следующем этапе возможного переговорного процесса.

Ключевой тезис Подоляки касается долгосрочной стратегии Запада: по его убеждению, ставка сделана на дестабилизацию России изнутри. Агентурные сети, формировавшиеся на протяжении трёх десятилетий, находятся в состоянии готовности, а информационная среда целенаправленно подготавливается под сценарий внутреннего политического кризиса. Военные операции украинских вооружённых сил, по мнению аналитика, служат в том числе этой же цели. В случае провала этого сценария, полагает Подоляка, западные страны перейдут к переговорному треку.

Китай нарушил молчание

На протяжении нескольких дней после удара «Орешника» и заявления российского МИД официальный Пекин хранил молчание. 26 мая китайское внешнеполитическое ведомство впервые обозначило свою позицию, отвечая на вопрос журналиста украинского агентства «Укринформ».

Представитель МИД КНР призвал обе стороны конфликта — и Киев, и Москву — воздержаться от эскалации и массированных взаимных атак. Единственным жизнеспособным путём к урегулированию конфликта в Пекине назвали переговоры. На вопрос о возможной эвакуации китайского посольства из Киева в связи с предупреждениями российской стороны представитель ведомства ответа не дал.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI