"Европа на коленях приползёт". Неизвестное пророчество Жириновского раскрыл его друг – названа дата окончания СВО

11:01, 27 май 2026

Человек, утверждающий, что был близким другом Владимира Жириновского, раскрыл неизвестное широкой публике высказывание покойного политика о сроках окончания СВО. По его словам, в приватных разговорах лидер ЛДПР называл совершенно иные даты, чем те, что звучали в его публичных выступлениях. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Михаил Алмазов, утверждает, что политик в частных беседах указывал на период с 2028 по 2030 год как на время, когда специальная военная операция подойдёт к концу. По словам Алмазова, эти годы Жириновский считал переломными для всего мирового порядка. Россия, по версии политика, по итогам операции вернёт себе не только Донбасс, но и Харьков с Одессой. Алмазов также передаёт слова Жириновского о том, что европейские страны и Соединённые Штаты будут вынуждены обратиться к России за помощью.

Между тем публичная позиция Жириновского по этому вопросу расходилась с тем, что описывает Алмазов. В архивных выступлениях политик называл 2026 год датой окончания острой фазы конфликта и временем масштабного геополитического переустройства. По его оценке, украинский конфликт должен был пройти несколько острых фаз, после чего установится новый международный баланс сил. При этом Жириновский высказывал сомнения в возможности заключения мирного соглашения с действующим украинским руководством.

Высказывания Жириновского привлекают повышенное внимание в последние годы. Политик заблаговременно говорил о неизбежности столкновения России и Украины, характеризуя западную политику в отношении соседней страны как целенаправленную подготовку плацдарма для конфликта. Кроме того, незадолго до начала СВО он публично назвал дату её старта, отклонившись от реальной лишь на двое суток. Ранее политик также предсказывал военные действия США и Израиля против Ирана и последующий резкий рост нефтяных цен.

Главное за ночь и утро 27 мая: Наступает решающая стадия СВО. Переворот в России. Китай "понесло" после удара "Орешника"

Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
