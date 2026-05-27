Вздрогнули: После "Орешника" и Украины – удар по Польше! Наказание за провокации. Путин всё подписал

11:05, 27 май 2026

Президент России подписал закон, разрешающий использовать вооружённые силы для защиты российских граждан, преследуемых в других странах. Документ был принят на фоне задержания в Польше российского археолога и массированных ударов по Украине в конце мая. Об этом сообщает китайское издание Sohu в материале, переведённом изданием «АБН24».

23 на 24 мая Украина подверглась одному из наиболее масштабных ударов за последний период: в ходе атаки применялись гиперзвуковые ракеты «Орешник» и «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон», а также беспилотные летательные аппараты. 25 мая последовали новые события, затронувшие уже Польшу.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому армия по решению Верховного главнокомандующего может привлекаться к задачам по защите российских граждан, задержанных или преследуемых за пределами страны. Принятие документа китайские журналисты связали в том числе с ситуацией вокруг археолога Александра Бутягина. Польские власти задержали его в прошлом году по запросу украинской стороны — поводом послужила профессиональная деятельность учёного в Крыму.

По информации Sohu, Россия параллельно с усилиями по освобождению Бутягина вела подготовку соответствующего законопроекта. Журналисты из КНР обратили внимание на исключительно короткие сроки его прохождения через законодательные инстанции. К моменту подписания закона археолог уже вернулся на родину.

Китайское издание охарактеризовало принятые меры как эффективные и отметило, что Москва формирует новый механизм реагирования на подобные инциденты — не через дипломатические ноты или обращения в международные организации, а через прямые правовые инструменты с возможностью силового применения.

Теперь в случае задержания российских граждан в странах альянса у российской стороны появляется законодательно закреплённое основание для задействования вооружённых сил. В НАТО, по оценке издания, этот сигнал был замечен.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
