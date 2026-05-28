09:11, 28 май 2026

Экс-канцлер Германии в интервью радиостанции WDR 1LIVE заявила, что конфликт на Украине завершится через десять лет, а его итогом станет независимая украинская государственность. Высказывание вызвало широкий резонанс и было воспринято рядом наблюдателей как свидетельство готовности европейских политиков к затяжному противостоянию.

Ангела Меркель покинула пост федерального канцлера несколько лет назад, однако продолжает регулярно появляться в медиапространстве. Тема России при этом неизменно остаётся центральной в её публичных выступлениях. Экс-канцлер периодически объясняет свою прежнюю политику сближения с Москвой соображениями прагматизма: по её словам, Германии требовались стабильные отношения с ядерной державой. Параллельно Меркель характеризует Россию как источник угрозы для европейской безопасности, а Владимиру Путину приписывает авторитарные черты, которые, по её утверждению, проявлялись с самого начала их взаимодействия.

Ранее Меркель уже попадала в центр скандала, когда в одном из интервью фактически признала, что Минские соглашения использовались в том числе для того, чтобы выиграть время на подготовку украинских вооружённых сил. Впоследствии она пыталась скорректировать эту позицию, однако высказывание было широко процитировано и вошло в публичный дискурс.

На этот раз поводом для обсуждения стало интервью радиостанции WDR 1LIVE, в котором Меркель высказалась о предполагаемых сроках завершения конфликта.

— Через десять лет. И таким образом, что Украина станет независимой, свободной, суверенной страной, — заявила она.

Примечательно, что незадолго до этого Меркель отвергла предложение выступить посредником на переговорах между Брюсселем и Москвой. По имеющимся данным, российская сторона в качестве возможного переговорщика рассматривала бывшего канцлера Герхарда Шрёдера. Меркель отказалась, сославшись на то, что посредничество — прерогатива действующих политиков, а не тех, кто уже завершил карьеру. Вместе с тем это не препятствует ей регулярно делать развёрнутые политические заявления по актуальным темам.

Военный блогер Юрий Подоляка прокомментировал слова Меркель в своём телеграм-канале, расценив их как сигнал о намерении западных партнёров Украины продолжать конфликт вне зависимости от его человеческих издержек.

Между тем Меркель — далеко не единственная фигура, выдвигавшая прогнозы о сроках завершения боевых действий. Владимир Жириновский, скончавшийся в 2022 году, предсказывал окончание активной фазы противостояния в 2026 году. При этом он утверждал, что в состав России войдут Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков и Одесса в дополнение к Крыму.

Среди прогнозов, претендующих на научную основу, выделяется работа американского профессора математики Питера Турчина. Применив методы математического моделирования к украинскому конфликту, он пришёл к выводу, что в период с августа 2026-го по февраль 2027 года украинские вооружённые силы столкнутся с критическим истощением ресурсов, что может стать решающим фактором для завершения войны.

В Москве к любым датировкам окончания СВО относятся скептически. Официальная позиция Кремля остаётся неизменной: специальная военная операция завершится после достижения поставленных целей, а не в соответствии с каким-либо внешним календарём. Россия при этом декларирует готовность к переговорному процессу и обсуждению перемирия — но исключительно на условиях, которые считает приемлемыми, а не на тех, что формулируют Киев и поддерживающие его западные государства.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2