"Это не пугалка": Россия начинает удары по центрам принятия решений в Киеве. "Лучше поздно, чем никогда"

09:17, 28 май 2026

Российское внешнеполитическое ведомство официально уведомило иностранных граждан о необходимости покинуть Киев в связи с предстоящими ударами по военной инфраструктуре и командным структурам украинской столицы. Западные посольства заявили, что намерены продолжать работу в штатном режиме.

Министерство иностранных дел России 27 мая распространило официальное обращение с настоятельными рекомендациями иностранным гражданам незамедлительно покинуть Киев. Ведомство также призвало жителей украинской столицы соблюдать дистанцию от военных и административных объектов. Об этих событиях сообщает телеканал «Царьград».

В заявлении МИД указывается, что Вооружённые силы России переходят к планомерным ударам по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также по командным пунктам и центрам принятия решений на территории Киева. Поводом для объявленного ужесточения военных действий стала трагедия в Старобельске: в ночь с 21 на 22 мая украинские беспилотники атаковали общежитие колледжа, в результате чего погиб 21 несовершеннолетний.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с государственным секретарём США Марко Рубио уведомил американскую сторону о переходе к системным ударам по объектам ВСУ и командным структурам в Киеве. Лавров расценил эти действия как ответ на продолжающиеся атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Одновременно министр напомнил собеседнику, что государствам, располагающим дипломатическими представительствами в украинской столице, рекомендовано организовать вывоз своего персонала и других граждан.

Западные дипломатические миссии отреагировали незамедлительно. Посол Европейского союза на Украине заявила, что европейские дипломаты останутся на своих рабочих местах, невзирая на предупреждения российской стороны. Схожей позиции придерживаются посольства Франции и Польши, объявившие о намерении работать в обычном режиме.

Предупреждения российского МИД прокомментировал в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале «Царьград» депутат Госсовета Республики Татарстан, ветеран специальной военной операции Эдуард Шарафиев. По его словам, переход к систематическим ударам следовало осуществить ранее, однако предпринятые сейчас действия он оценивает как правильные и своевременные.

Шарафиев подчеркнул, что российская сторона действовала строго в рамках международных норм, заблаговременно уведомив все заинтересованные стороны. Депутат указал, что центры принятия решений, по имеющимся данным, располагаются в непосредственной близости от иностранных посольств, и это, по его мнению, является сознательно выбранной тактикой украинской стороны.

Шарафиев также обозначил перечень приоритетных целей для предстоящих ударов. В него входят командные пункты, производственные мощности и площадки сборки вооружений. При этом депутат высказал точку зрения, согласно которой ракеты и беспилотные летательные аппараты производятся преимущественно в европейских странах, тогда как на украинской территории осуществляется лишь финальная стадия их сборки. Кроме того, он указал на существование складов боеприпасов и беспилотников как на отдельную категорию объектов, подлежащих поражению. Шарафиев подчеркнул, что предупреждение адресовано не только дипломатическому корпусу, но и мирным жителям, которые вынуждены самостоятельно принимать решение об эвакуации.

Параллельно военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись из Старобельска, запечатлевшую процедуру опознания тел погибших детей в морге с участием родственников. Журналист сообщил, что увиденное воскресило в его памяти трагические события в Беслане 1 сентября 2004 года, очевидцем которых ему довелось быть. По его словам, тогда он был убеждён, что ничего более страшного уже не произойдёт — однако произошедшее в Старобельске опровергло эту уверенность. Коц призвал к решительным действиям в отношении тех, кто несёт ответственность за гибель детей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2