09:22, 28 май 2026

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что миссия ОБСЕ документировала резкий рост обстрелов со стороны украинских формирований в феврале 2022 года, однако эта информация была проигнорирована западными столицами.

В России, в эфире телеканала «Первый русский», посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник в ходе программы «Мы в курсе» заявил, что доклады миссии ОБСЕ фиксировали резкое увеличение числа обстрелов в Донбассе незадолго до начала специальной военной операции. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По словам Мирошника, согласно отчётам миссии ОБСЕ от 17 февраля 2022 года, за три дня количество обстрелов украинскими формированиями территорий ДНР и ЛНР возросло в 15 раз. Дипломат подчеркнул, что эти сведения были задокументированы и присутствуют в официальных материалах организации, однако не получили реакции ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне.

Высказывание прозвучало на фоне нападения на Старобельск, жертвами которого стали 24 подростка. Реакция западного сообщества на этот инцидент, по оценке российского МИД, оказалась крайне сдержанной. Ряд иностранных журналистов, в том числе представители CNN и японских СМИ, отказались выехать в ЛНР для освещения последствий удара.

Касаясь вопроса об участии России в международных организациях, Мирошник призвал к взвешенному подходу. По его словам, полный выход со всех международных площадок в нынешних условиях нецелесообразен, поскольку альтернативных механизмов для представления российской позиции на данный момент не существует. В качестве примера он привёл заседание Совета Безопасности ООН, которое Россия инициировала в день удара по Старобельску. По словам дипломата, без членства в организации провести подобное мероприятие было бы невозможно.

Мирошник также отметил, что вопрос формирования новых международных площадок, способных обеспечить объективное представление информации, по-прежнему остаётся актуальным и находится в повестке дня.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2