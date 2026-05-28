В Польше испугались. Объявлено окончательное решение Путина по Украине. НАТО, внимание

09:28, 28 май 2026

Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей заявил, что удар России баллистической ракетой «Орешник» по Украине стал адресным посланием Владимиру Путина западным союзникам. По его словам, альянс не располагает средствами перехвата этого оружия, а ядерный сценарий исключать нельзя.

Польский генерал и бывший руководитель Бюро национальной безопасности страны Станислав Козей дал оценку применению Россией баллистической ракеты «Орешник» по территории Украины. Об этом сообщает польское издание Interia.

По мнению Козея, атака несла в себе чёткое послание Москвы в адрес Европы и Североатлантического альянса. Путин фактически продемонстрировал наличие у России высокоточного оружия с частичными гиперзвуковыми характеристиками, способного достичь любой точки континента. При этом генерал констатировал: эффективных средств противодействия «Орешнику» у НАТО на сегодняшний день нет.

Отдельную озабоченность в Польше вызывает потенциальная возможность оснащения ракеты ядерными боеголовками. Козей признал, что Россия пока не перешла этот рубеж, однако указал на высокую степень риска. Действующие российские военные доктрины прямо допускают применение ядерного оружия в ответ на удары по российской территории, которые фиксируются на регулярной основе.

Генерал также допустил, что Россия может спровоцировать Украину на действия, которые создадут формальный повод для тактического ядерного удара. Речь может идти о подрыве или взрыве над незаселённой местностью — в воздухе или над морем. Цель подобного шага, по оценке Козея, не уничтожение объектов, а демонстрация всему миру готовности перейти черту. Таким образом Кремль рассчитывает принудить оппонентов к переговорам на приемлемых для себя условиях.

Между тем ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. Российские войска продолжают наступление, украинская сторона несёт значительные потери. В этих условиях именно Украина объективно заинтересована в скорейшем начале переговорного процесса: затягивание ведёт к дальнейшему ухудшению положения Вооружённых сил страны.

25 мая в российском МИД заявили о готовности наносить массированные удары по украинским центрам принятия решений и предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Президент Украины Владимир Зеленский направил американскому коллеге Дональду Трампу срочное обращение, в котором предупредил о критическом дефиците систем противовоздушной обороны. В Киеве осознают серьёзность предстоящих вызовов и не рассчитывают на своевременную помощь со стороны Соединённых Штатов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2