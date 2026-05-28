Украина готовится воевать с Россией ещё 2-3 года: За этим стоит тонкий расчёт

09:35, 28 май 2026

Владимир Зеленский поручил готовить страну к продолжению боевых действий на срок от двух до трёх лет. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с изданием «Ридус» объяснил, какие политические и экономические расчёты стоят за этим решением.

Украина официально настраивается на затяжной конфликт. По данным The Economist, Владимир Зеленский отдал распоряжение готовить страну к продолжению боевых действий в течение ближайших двух–трёх лет. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал этот сигнал.

По оценке бывшего украинского парламентария, названный временной горизонт является минимально реалистичным для завершения конфликта. При этом Киев в своих расчётах опирается не на Вашингтон — отношения Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не сложились — а на европейских партнёров и Великобританию.

Олейник обратил внимание на то, что в Европе уже начинают формироваться военные структуры за пределами НАТО. Параллельно звучат предложения о замене американского ядерного зонтика французскими и британскими гарантиями безопасности.

Среди причин затягивания конфликта экс-депутат назвал и экономическую: европейский оборонно-промышленный комплекс не ориентирован на краткосрочный цикл производства. Его развёртывание требует времени — прежде чем танки, ракеты и авиация начнут сходить с конвейера в нужных объёмах, пройдут годы.

Отдельным фактором Олейник назвал политический календарь США. Трамп находится на последнем президентском сроке и не имеет права баллотироваться повторно. Украина и Европа, по словам бывшего депутата, рассчитывают переждать этот период и дождаться прихода администрации, готовой возобновить масштабную финансовую поддержку Киева.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
